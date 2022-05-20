資深演員曾江離世大半個月，至今仍然不時有人發文悼念。細數曾江作品，大多認為他飾演東邪黃藥師的角色最經典，先生去後，後繼者恐怕再難超越。近日，筆者重溫部分香港舊劇集，愈看愈驚嘆，當年本地的娛樂業是何其幸運，更明白這種盛境，為何難以複製。

近10年，內地的演藝事業表面上十分蓬勃，拍劇可以動用的資源，是當年港劇的十倍甚至百倍，但投資與素質不大成正比，海外華人追看內地劇集，始終成不了氣候，跟港劇的黃金時代比較，相去甚遠，風頭全給韓劇搶去了。

今日內地劇的吸引力不如當年港劇，原因有多端，其中一項，就是昔日的香港走運，電視台匯聚了很多天才演員，不止主角，就連配角也出色得很。有一項最公平的指標，就是比較由金庸作品拍成的電視劇，香港與內地製作的，彼此角色一樣、劇情相近，放在一起，一看便知龍與鳳。

我姑且不爭論香港演員梁朝偉、黃日華，當年分飾的韋小寶、郭靖和喬峰等角色，後來是否有人能夠超越，本文只集中談配角。點檢下來，你就會明白，其實何止主角，就連劉丹飾演洪七公，秦煌演周伯通、南海鱷神，羅蘭演裘千尺、定逸師太，再加上曾江演的黃老邪，每一個都是不可取代的經典。你只要看過香港版本，再看其他，總會覺得格格不入。

這大抵不是先入為主的問題，而是跟演員天分，以及導演的水平有關。別的不說，你看今日內地不少武俠劇，好些演員飾演內功深厚的武林高手，在鏡頭前卻連眼神都軟弱無力，這豈不可笑？我奉勸日後想擔演黃藥師的藝人，最好先由曾江叔的眼神學起。