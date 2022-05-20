瑞典與芬蘭日前遞交加入北約申請，但兩國「入坑」卻遇上來自土耳其總統埃爾多安的阻力，有傳土國開出條件，以便投下同意兩國加入北約的「神聖」一票。這一手以仁義道德作外衣，實則看風駛𢃇的操作，其實也是跟美國偷師，土耳其正以彼之道還施彼身。

美媒報道，土耳其早前因為向俄羅斯採購S400導彈防禦系統，遭美方踢出F35隱形戰機計劃，適逢瑞典與芬蘭欲加入北約，需要30個成員國全體同意方能成事，小小一票足以左右大局，土國遂在點心紙上表達既欲重返F35項目，又趁機向歐洲各國表明對剷除庫爾德工人黨的決心。埃氏甚至在執政黨正義與發展黨的議會黨團會議上明言，只有尊重成員國反恐問題的敏感性，北約的擴大才有意義，與打開口牌已無分別。

在埃爾多安眼中，瑞典是恐怖組織的「孵化場」，直斥該國國會中有支持庫爾德工人黨的議員，發言的人都是恐怖分子，但他並非在向瑞典訓話，而是向北約大佬──美國直接開價，請你和你的小弟收手，否則在擴大北約一事上，實在難以幫手。土耳其此招戳中美國要害，美國派出國務卿布林肯與土耳其外長恰武什奧盧見面，狂派高帽讚賞土國在俄烏戰爭爆發後，在外交上所作出的努力，實際上是在講數。

美國上月也借台海局勢升溫向台灣強推飛機訂單，土國把握國際局勢風雲變色趁機開價，證明了「誠實的外交是天方夜譚」，正如前蘇聯領導人史太林說，除非世上有乾的水、木的鐵，否則，外交豈有不為各自利益出發的可能。波蘭在向烏克蘭提供戰機一事上彈出彈入、沙特阿拉伯拒絕美國要求大幅增加石油產量，現在已非美國一國獨大那個時代，美國赫然發現冷戰結束，竟愈來愈多史太林。