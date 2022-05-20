疫情襲港逾兩年，青少年更倚重網絡交流，亦間接令各樣網絡性騷擾問題加劇。有調查發現，過去一年本港每10名中學生就有4名遭受至少一次虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑等。

調查指出，青少年會被迫收到無理要求提供自己的色情照片或性裸露內容，甚至被朋輩或成年人強迫進行某種網上性行為，受訪學生指曾令他們感到不舒服、害怕或覺得不應該看。警方公布的案件中亦有青少年透過手機交友程式認識網友，之後被利誘提供性服務，被害人更被拍裸照和影片。

今日的兒童及青少年正面對日增的網絡安全風險，社會各界不應輕視網絡性騷擾對青少年帶來的傷害，須用盡方法保護學童。政府及學校應加強教育，讓學生知道在危機重重的網上世界如何保護自己，更要明白到網絡世界並非法外之地，於網上犯法同樣會受到懲處；社工、老師及家長也應加強警覺，及早介入處理高危個案，提供適切援助。政府亦應研究設立專責網絡安全的獨立機構，提供兒童友善的求助及投訴機制，並為網絡安全制訂指引。

法規上，網上的色情資訊屬《淫褻及不雅物品管制條例》監管，惟據報本港過去極少就網上色情內容提出檢控，政府應檢視問題所在。內地最新修訂的《未成年人保護法》和《預防未成年人犯罪法》於去年6月1日實施，對監管色情資訊相對嚴格，政府可參考並研究立法可行性。

線上線下性騷擾對青少年的情緒及社交發展遺害深遠，保護青少年需家長、學校和政府合作。筆者期望有關當局盡快檢視現行措施，確保預防和應對措施更到位，保護青少年健康成長。