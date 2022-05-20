「以結果為目標」必須有時間表和路線圖的規管，不但政府的公共工程建設要實現「以結果為目標」，其實政府的公共政策與時俱進改善何嘗不是如此！擺在立法會和全港市民眼前的「虐童會」嚴重醜聞，勞工及福利局局長羅致光竟公然耍出拖字訣，在事件已經揭發近半年，警方翻查數以萬小時計的錄影紀錄，拘捕了30多名涉嫌虐待寄居兒童的職員，「虐童會」又交了初步報告後，羅局長仍對立法會表示要一年後才提交檢討報告討論。試問明年的羅致光安在？公然卸責，莫此為甚，必須強烈譴責。

羅致光管轄的社署官員無一被問責追究，間接也說明為甚麼在社署監督的眼皮下，竟存在長期的虐童情況而沒有被揭發、被制止，不正是有關各級官員的失職、瀆職的真實寫照嗎？不就是庸政、懶政、不作為最典型例子嗎？特區政府在公共政策的改善改革工作歎慢板，絕對不是孤例，筆者作為立法會議員時，任內便飽嘗被拖延的困擾，眼看受苦百姓的不滿和憤怒與日俱增，為港人自己的政府不作為心痛不已。

例如有關爭取政府修改《僱傭條例》，增加欠薪刑事化的內容，嚴懲無良欠薪僱主的修法，歷經8年交涉，最後還須經德信欠薪事件，數百名被欠薪的建築工人包圍禮賓府請願，才促成政府立法欠薪刑事化。有關爭取政府設立有薪侍產假的立法，歷經10年各種形式的爭取，才最終完成。再如爭取修改傷殘津貼領取定義，本是讓過時的規定進行修改更加符合人道和公義，又不需修改法例，也足足拖了11年。因工受傷被截一腿的苦主李誠良先生，由壯年被拖到老年，才獲發傷殘津貼。為甚麼合情合理的利民政策不接納，一定要與民為敵呢？