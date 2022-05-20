俄烏戰事持續將近3個月，目前依然膠着。國際風雲變色，北約的擴張步伐並未停止，呢，北歐國家芬蘭和瑞典日前齊齊申請加入北約，放棄軍事中立。

事實上，若芬蘭、瑞典加入北約，對俄羅斯邊境防範無疑加大壓力，皆因整個波羅的海將幾乎成為北約嘅「內海」，明顯對俄羅斯形成一個包圍姿態，俄軍喺西半球通往海洋嘅重要支點之一──波羅的海艦隊，將會大受影響。芬、瑞兩國加入北約的話，北約與俄羅斯嘅陸地邊界長度將會增加一倍以上，俄羅斯需要增加陸軍和防空部隊，以及喺芬蘭灣（聖彼得堡對面）大幅增加海軍力量。

於此關鍵時刻，俄軍悍然示警，喺接壤芬蘭邊境運輸伊斯坎德爾導彈系統，並接收多款新型裝備，包括S500防空系統及新型激光武器系統，後者可癱瘓離地1,500公里太空軌道上的衞星。看來，波羅的海將永無寧日矣！

「睦鄰外交」對瑞典和芬蘭似乎不管用，名義上是中立國嘅瑞典和芬蘭，喺冷戰結束後，國防方針卻不斷向北約傾斜，尤其是瑞典，從2019年開始，瑞典喺哥特蘭島（瑞典及波羅的海最大的島嶼）部署咗地對空導彈防禦系統，並逐年增加軍費。儘管瑞典並非北約成員國，卻多次參與北約主導嘅軍事演習，被美國視為遏制俄羅斯喺波羅的海勢力嘅重要同盟。稍為留意國際消息的話，都睇到喺俄烏戰事爆發後，瑞典議會快速通過了增加軍事撥款嘅方案，使國防經費達到了北約成員國所需達標嘅國民生產總值2%。此外，長期以來瑞典一直係向烏克蘭提供發展援助嘅最大捐助國之一。

中國外交部發言人一直喊話希望能夠通過對話談判，構建均衡、有效嘅地區安全架構，恐怕係嘥氣！