行政會議日前通過新一屆政府的架構重組建議，基本上沿用現屆政府提出的「3司15局」方案，包括增設「文化體育及旅遊局」、將現有的「運輸及房屋局」一拆為二、調整多個現有政策局的分工和名稱，以及理順政務司和財政司司長辦公室的分工等。新建議是在政務司、財政司和律政司司長之下，各增設一名副司長及高層支援職位，從而加強頂層督導與跨局協調工作。

筆者過去就「3司15局」方案發表過不少評論，認為政府希望透過今次重組架構，以加強土地房屋、文體旅遊、青年事務及再工業化等工作，方向大致正確。對於增設《基本法》已有訂明的副司長職位，以加強扶貧和覓地建屋等跨政策範圍工作，本人也是倡議者之一，自然不會反對。

然而，整個架構重組方案總共涉及增加13個政治任命官員職位，以及57個常額公務員職位，當中8個更是首長級職位，每年額外增加多達9,483萬元薪酬開支，則令不少市民感到嘩然。

再者，全體公務員很大可能於今年恢復加薪，根據調查，高級及首長級官員的加幅或高達7.26%，加上政府早前調升現有政治任命官員的薪酬，之前因財赤而凍結的大量其他開位建議獲政府「解封」；雖然每項建議背後可能都有其既定機制和理據，但難免令不少社會人士尤其是仍面對減薪及失業的市民感到非常不滿，質疑將於7月上任的新政府到底是「以結果為目標」，還是以加人、加位及加薪為目標！

筆者認為，若架構重組確能發揮其設計原意，有效提升政府的管治績效和能力，迅速協助市民解決問題和改善生活，即使加開多一些職位也不會有太多人反對。但面對一些深層次問題，包括土地房屋短缺、醫護人手不足及醫療體系失衡、青年的向上流動機會和國民意識貧乏等，不論有怎樣完美的政府架構，都不可能在短時間內做出顯著成績。

政府過往向立法會申請加開職位，最常見的理由是有新工作要處理，卻鮮有聽聞政府會主動檢視和刪減一些已過時或工作量大減的現有職位，然後再透過內部重組、靈活調配人手或善用創新科技來處理新工作。

另一政府較少直接承認的開位理由，是過去的工作做得不好、不夠或太慢，但成功加開職位後，市民往往感受不到有關工作確實做得更好、更多或更快，有時甚至愈做愈差、愈拖愈慢。幾年過後，政府可能又以同一理由申請延長、加開或升格有關職位，令公務員編制與政府薪酬開支不斷膨脹。

筆者希望新政府能夠認真正視有關問題，在加人、加位方面盡量節制，最重要是盡快做出成績，讓市民感受到有關開位及加薪建議是物有所值，「性價比」高，千萬不要讓市民因政府增加了部門和職位，而需要跑更多部門、花更多時間協調不同官員的要求和意見，才能令其申請及審批得到進展！