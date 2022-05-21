功夫茶：混凝土廠玩遷徙　塵埃污染冇解決

大懶使二懶，二懶使門檻。呢句嘢嘲笑某些懶人，將自己負責嘅事推畀他人去做，而畀佢指使嘅又恰巧係懶到出汁一族，結果梗係一事無成喇！喂，大海撒拃鹽，唔會覺得啲海水立刻鹹咗，之但係一間製造大量空氣污染物嘅混凝土廠，你將佢由人煙稠密嘅地方搬去人流密集嘅另一市區，結果係將民怨由一區搬去另一區，點會掂？

呢，本報早前率先踢爆油塘混凝土廠製造大量污染物；正如本報「正論」指出，油塘過去係工業區，冇乜住宅，之但係近20年來不斷發展，今日已是一個人口逾10萬嘅大型社區，位於東源街嘅混凝土廠顯得特別拮眼，居民形容，只要打開屋企窗戶，不消一會兒，沙塵厚到可以寫字！阿哥，斷估唔會寫「520」我愛你或「521」我願意吧？必狠狠寫下：天殺的！這污染、這塵埃，偏我遇上！

各位，油塘居民「日日食塵」經本報揭露後，政府答應會做嘢！原來政府向城規會申請，將油塘混凝土廠遷至將軍澳137區。規劃署提交嘅文件稱不反對，喂吖！城規會唔通覺得將軍澳居民個個擁有鐵肺，唔怕吸入大量超標嘅懸浮粒子（PM10)？唔怕引發慢性支氣管炎和心臟病？規劃城市，唔係應該因時而變，隨事而制咩？功夫茶都唔想講咁多理論，城規會諸大官人，識唔識「己所不欲，勿施於人」吖？即係推己及人，用自己嘅心意去推想別人嘅心意，設身處地替他人着想啊！

將心比心，換位思考，為官嘅如果替民設想，心中有民，又點會諗到將一座混凝土廠玩遷徙飄移，由油塘搬去將軍澳，以為咁就解決咗三千里路塵飛揚嘅問題？事件引起將軍澳大批居民嘩然，多個黨派、區議員及多名居民尋日到城規會拉橫額呼口號抗議，認為政府處理手法本末倒置，又稱混凝土廠承辦商多次被揭發違規仍可獲批遷地，予人有官商勾結之嫌；加上將軍澳居民已飽受多年堆填區滋擾之苦，區內經常塵土紛飛，依家仲整多個混凝土廠，該區嘅空氣污染豈不是雪上加霜？

再講吖，有關注組成員表示，混凝土廠由油塘現址搬至將軍澳137區，只會令混凝土運送至東九龍的路途更遠，這除了令塵埃隨風更飄遠，亦令原本已擠塞嘅交通更擠擁！為政，就係要察民疾苦，明知空氣污染危害市民健康，豈可求求其其玩遷徙？如果連「己所不欲 ，勿施於人」嘅「道德黃金律」都唔識，甚至以為「大石可以砸死蟹」，視民意如草芥，不知乜叫「從群眾中來，到群眾中去」嘅道理，功夫茶建議佢哋去公務員學院認真學習吓毛澤東思想，經考試合格才准許入職做環保、發展或城規工作！