世界視線：金權黨爭勝一切　美國嬰孩誰來憐

美國嬰兒配方奶粉嚴重短缺，可憐數以百萬計的母親叫苦連天。惟民主黨拜登政府眼中只有俄烏戰事，千方百計要在國會通過400億美元援烏資金，卻對國內民間苦況態度消極，結果惹來輿論痛斥。最終拜登「順應」民意啟動《國防生產法》，要求廠商加快及優先生產嬰兒奶粉，並下令徵用民航機運載奶粉入口。事實上奶粉荒始於今年2月，但問題遲遲未有解決，可見政府心思根本不在人民。

現時美國嬰兒配方奶粉市場，主要由3間巨頭公司壟斷，外國進口的奶粉需繳付高昂關稅。今年2月，雅培的嬰兒配方奶粉受細菌污染而需回收，加上新冠疫情令供應鏈受影響，結果釀成這波奶粉荒。由於供應嚴重短缺，部分電商平台的每罐奶粉價格漲至正常售價2至3倍。這波奶粉荒，可算是美國大搞貿易保護主義、嚴格控制配方奶粉進口而最終損害自身人民利益的又一例證。

在政治利益掛帥的年代，奶粉荒成為共和黨狙擊拜登政府的最佳素材。一心重返白宮的前總統特朗普，發聲明稱「奶粉短缺是美國國恥」；共和黨眾議員格里尼質問白宮：「俄羅斯是否因制裁而停戰？完全沒有。美國的母親們買不到嬰兒奶粉，但我們的國會卻向其他國家提供400億美元。」有共和黨議員甚至將奶粉荒，牽扯到邊境難民問題，批評拜登政府用納稅人的錢「為非法移民幼童提供飲食，美國的孩子卻沒奶粉喝」。

俄烏戰爭爆發後，美國國內燃油價格飆升、日用及食品通脹嚴重。惟白宮無視以上問題，仍堅持花費巨額金錢援助烏克蘭。格里尼直斥對烏援助只是「洗錢計劃」，「那些據稱為烏克蘭人準備的錢，最終可能落入由與華盛頓政客關係密切者經營的非政府組織口袋」。烏國財長也透露，開戰以來收到的54億美元外國資金，只有8億美元屬無償捐助，意味着該國的資源、港口、甚至農地，恐怕都要抵押給美國和歐洲。

美國政府重視資本高於人命，出台的財政及外交政策讓精英階級們富者愈富，一般弱勢社群及老百姓，卻要為此捱苦埋單。美國的母親及孩子們，只能自求多福或寄望上帝打救了。