正論：破產清盤海嘯至　公僕加薪堅離地

第5波疫情對本港經濟的破壞可謂摧枯拉朽，繼港府調低今年全年經濟增長預測至1%到2%後，有大行的看法更加悲觀，將今年經濟增長預測由原先的1.2%下降至0.2%。詎料悲處未算悲，上月個人破產呈請及強制清盤呈請宗數均暴升至兩年來高位。公僕於此時提出大幅度加薪自肥，何止堅離地，直情是在市民傷口上灑鹽。

破產管理署公布，4月個人破產呈請930宗，按年上升45.31%，按月暴升6.15倍，創2020年5月後新高；強制清盤呈請68宗，按年增一倍，按月更勁升8.71倍，數字回到2020年5月水平，反映在疫情打擊和嚴苛的社交距離措施底下，百業蕭條，民生維艱。這就難怪，渣打最新發表的研究報告，將香港今年經濟增長預測進一步下調，加上外部經濟同樣危機重重，包括通脹威脅上升、俄烏危機擾亂了實體貿易和金融流動，以及內地經濟放緩等，香港作為細小開放型經濟體，絕對無法獨善其身。

當然，港府又好，大行也罷，他們無不寄望隨着社交距離措施和旅行限制逐步放寬，本港下半年經濟會有反彈，特別是中央會否在7‧1換屆之際，將中港通關作為「大禮」送給新政府最是惹人關注。然而，特區政府在中港通關方面始終處於被動，加上昨日再多11宗Omicron BA.2.12.1新冠變種病毒個案，專家指不排除檢疫酒店出現垂直傳播，而且群組個案湧現，更有個別專家暗示第6波一旦爆發，便會重新收緊社交距離措施。凡此種種，不僅令中港通關充滿變數，市民和商界同樣惶惶不安。

事實上，本港最新失業率飆升至百分之5.4，創近一年新高，足有逾20萬人失業，可見經濟情況極不樂觀，偏偏公務員在此時提出大幅度加薪，甚至自詡在過去兩年抗疫勞苦功高，大幅加薪合情合理，與目前嚴峻的就業環境、破產清盤如海嘯湧至的情況完全脫節，市民怎麼可能不反感？薪酬趨勢調查結果顯示，今年高層公務員薪酬趨勢淨指標是加薪百分之7.26、中層公務員百分之4.55、低層公務員為百分之2.04，擺明就是肥上瘦下。更何況，新一屆政府重整架構後增設多個官位，每年薪酬開支激增近億元。小市民三餐不繼，各行各業奄奄一息，偏偏只有高官和公務員腦滿腸肥，本來已享有世界級待遇仍不知足，叫納稅人情何以堪？

必須指出，失業率百分之5.4可能仍有粉飾太平之嫌，君不見，申請一萬元失業援助金的人數多達47萬，遠比官方公布的20餘萬人失業高出一倍。既然新政府決意一洗歷屆政府的頹風，承諾施政「以目標為本」，何不將高官和公務員加薪推遲以示共度時艱，讓市民看到施政目標達到才加薪也不遲。更重要的是，必須定下與國際通關的時間表，以及盡快將入境隔離措施鬆綁。否則中港通關望天打卦，與國際接軌又遙遙無期，經濟只會進一步尋底。