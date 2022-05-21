產評：華挺經濟花萬金　穩預期方有信心

這幾年，面對美國圍堵，內地經濟本不好過。詎料今年以來新冠變種病毒疫情肆虐，多地封城，經濟停擺大大影響民生。為應對危機，當局出台政策減息放水，並鬆綁內房調控，圖藉此挪動資產價格，提振經濟。惟凡此種種並不足夠，畢竟此刻「信心」二字，比黃金和貨幣更為重要！穩經濟的關鍵在於設法穩定市場預期，建立包括對防疫、樓市、科技監管、就業、投資、地緣政治等積極預期，全面強化市場信心，才是應對這場「疫」境的良藥！

新冠病毒在過去兩年不斷變種，以致首季以來疫情最為嚴峻，至今部分主要城市仍未能全面復工復產。疫情不去，防疫政策維持不變，這些突如其來的圍封、檢測等措施只怕無日無之，教居民如何安心生活，企業如何制訂投資方案，這是實際不過的問題。說到底，若疫情陰霾不散，「防疫」就如同一道「緊箍咒」，限制了企業生產、經貿往來、就業與消費，瘡孔還是不絕，那即使花費數以十萬億元計的資金來刺激經濟，恐怕事倍功半。

事實上，這些年內地樓市嚴重失衡，更變相綁架了銀行體系，引來嚴厲的調控是必然結果。幸而至今總算守住了不引發金融系統性危機的底線，且當局發出「房住不炒」的清晰要求，令市場對於未來的樓市發展有新的預期，即別再奢望能如昔日般以債冚債、超高槓桿炒樓炒地皮發達，地方政府亦得用心經營地方經濟，不能再單靠土地收入來支持財政。

基於此，意味不太可能靠房地產再次起飛來提振經濟，圍繞其他重點產業的整改又不絕，就連最賺錢的科技企業都頻頻傳來裁員消息，大量中小微企更無法守下去。就業市場不穩，即使減息，居民都未必具足夠信心進行投資，更遑論作出涉及巨款的置業決定。

更何況，如今內地面對少子化、老齡化等問題，城鎮化亦已近高峰，基於增長預期降溫，疊加全球通脹來襲、來自美國圍堵的地緣政治風險不斷升溫，黑天鵝與灰犀牛接踵而來，對於職位不保、物價飆升、缺乏物資、匯率貶值、甚至戰爭危機等種種憂慮，居民與投資者即使口袋不缺錢，也會對消費與投資變得審慎。可見，「信心不足」是解決這場經濟危機的最大挑戰。

是故，當務之急除繼續以財政及貨幣政策力挺市道外，更重要的是着手穩定市場預期，想方設法去扶助民營經濟，以穩定未來經濟和就業的信心，重建積極預期，方能穩定大局，重納正軌。