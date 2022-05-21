我在珠海學院主持的一帶一路國家兩個碩士課程，過往兩年報名以國際工商管理專業為主，國際關係專業的甚少。最近開始轉變，今年9月上學的一屆變成了選國際關係專業的多於國際工商管理專業。

我們收的學生絕大部分是內地的企業家，他們或是在一帶一路國家有業務，或是計劃進軍當地市場，因而選讀國際工商管理專業似是理所當然。不過，他們已是企業家，對管理經營熟悉，我們的課程也不像英美式的工商管理碩士課程，以建立網絡關係為主，反而多強調不同國家不同的文化制度和管理方法，知識的要求強。故此，企業家未必需要教他們怎樣做生意、做管理。他們開始時多選國際工商管理，除了想深入了解各國的不同體制文化外，相信還受英美式工商管理碩士課程的影響，以為從商者應首選工商管理課程。

從學問的角度看，工商管理是實用科目，在美國推行工商管理課程之前，並不在大學教授。它的發展反映了經濟的全球化、美國化，推動力量是美國的跨國企業，也代表美國企業管理的福特主義（福特車廠的典範）的發展。可是正因是應用科目，在學術上取材自多種學科，經濟學、心理學、政治學、工程學、統計學等，也因面對的是具體又複雜多變的市場與社會制度環境。移植過來的學科知識更着重實踐中的實際效果，不是單純的學理推演，案例比理論更為重要。轉變成大學的專業後，本科與研究生的教學內容差別不大，差別是案例重要性。從事企業管理的，本身經歷便是具體的案例，因此從課堂學的有限。關鍵是同學與教授相互之間的經驗交流。至於人脈構建，應該不是課程原來的目的。

相反地，國際關係屬政治學的範疇，涉及廣泛。以歐洲的學問傳統來說，實際是社會科學（或加上人文科學）的整體，不同於美國的學科專門化、專業化。

按層次而言，國際關係是宏觀，工商管理是微觀。學生是企業家，他們要有大發展，便在微觀的經驗能力外，還需要宏觀的知識和分析能力，以便使企業趨吉避凶。尤其是在當今國際政治與市場日益變動，宏觀的能力更顯重要。

我們的學生多選國際關係，一是反映他們的企業在一帶一路的擴展，不同國家情況的影響因素更大。二是世局日趨複雜，已不是太平盛世了。