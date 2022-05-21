俄烏之戰開打，美國十分關注中國的態度，最害怕中國支持俄羅斯甚至形成中俄聯盟。美國深知，烏克蘭只是它的手中槍，這場仗是美國在和俄國打。烏克蘭嘛，說得好聽點兒是「代理人」，說得難聽點兒，是替死鬼、是炮灰。既然是美俄之戰，華盛頓當然知道自己是很難打俄羅斯的，即使糾集北約和一大堆盟友雜牌軍也沒用。

如果俄羅斯再得到中國的支持，那就更沒戲，還是那幅漫畫畫得生動、鮮明、說明問題——這場仗是老美一隻獅子帶着一群狗，和中俄兩頭獅子打，老美要盡力阻止兩隻獅子走在一起。然而，中俄兩隻獅子早就走在了一起！冷戰結束，中國改革開放，俄羅斯要民族復興，美國要繼續稱霸、要美國第一，把中俄視為最主要的競爭對手，美國左右開弓，就把中俄「逼」到一起，而且是史上最緊密的走在一起——聯盟關係、共同對敵、「上不封頂」。

再傻再盲的人也看出，美國想通過俄烏之戰破壞中俄關係是癡心妄想，更何況眾人皆知，美國的如意算盤和「宏圖偉略」，是要利用俄烏之戰先打垮俄羅斯，再「乘勝追擊」打垮中國，一口氣搞掂兩大對手，拜登的狂妄和野心超過歷屆總統。

早有人告訴拜登這是不可能的，但狂妄的拜登認為只要運用好「分而治之」就有可能，然而他的「分治」手法又十分笨拙，以為威脅耍橫就能成功；美國聲大大威脅中國和他們一起制裁俄國，否則要「承擔後果」。好嚇人呀！甚麼後果呢？糾集群狗打上門來嗎？把制裁俄國的那套用在中國身上嗎？還是記下這筆帳，今後慢慢和中國算？還是更加支持「台灣謀獨」，挑起台海之戰？這種頑劣惡少的小把戲真虧快80歲的拜登玩得出來！

人們早就知道，山姆大叔會玩「分而治之」撬動中俄聯盟，只是有些驚訝他玩得如此拙劣，低智商。