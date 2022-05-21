美國總統拜登剛在華盛頓招待完東盟諸國領導人，隨即又風塵僕僕訪問南韓和日本，實在難為了這位年近八旬的老人，為了圍堵遏制中國，真是拚了老命。畢竟已一把年紀，萬一不幸在途中感染新冠病毒或其他惡疾，怎麼辦？最有趣的是，早在拜登啟程之前，美國官方和媒體就大鑼大鼓事先張揚，詳盡透露其此行目的，除了拉攏日韓在軍事上圍堵中國，還帶來「印太經濟框架」，企圖從經濟上孤立中國。

在早前的中美元首視像通話中，拜登曾重申「四不一無意」的承諾：不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。如今看來，這位與空氣握手的老人確實有點健忘，自己剛剛說過的話統統不記得了。美國到處拉幫結派，在中國周邊煽風點火，不正是搞新冷戰嗎？這是「不尋求通過強化同盟關係反對中國」嗎？

正如有人指出，美國企圖利用國際話語權，將圍堵中國公開化、合理化、正當化。這種以破壞地區既有合作與發展機制的地緣政治外交，正是如假包換的冷戰思維，而美西方輿論竟視之為理所當然，對拜登此行政治目的極力吹捧與美化，這只能說明西方集體墮落，在對華關係上走火入魔。

美國加緊構建圍堵中國的戰略框架，顯然是為日後徹底決裂做準備，尤其圍繞台灣問題，中美遲早要攤牌，美國目前所做的一切都是衝着這個目標。正如聯合西方共同對付俄羅斯一樣，美國企圖將同樣的手法用在中國身上，但問題是，俄羅斯尚且不怕美西方瘋狂制裁，中國又怎麼可能被壓垮？

日本和南韓作為美國的軍事附庸，身不由己，只能聽從指揮，但說到衝鋒陷陣，他們即使有這個膽量，也沒有這種能量。日韓都高度依賴中國市場，彼此經濟關係密切，豈有那麼容易一刀兩斷。單是南韓與中國的貿易額就比它與美日貿易額加起來還要多，與中國為敵，對南韓有何好處？美國能夠給予補償嗎？須知美國本身也不容易與中國完全脫鈎，何況是日韓等亞洲國家，他們拼湊的印太經濟框架也許可以將中國排除在外，但永遠也不可能在經濟上孤立中國。相反，美國愈是到處拉幫結派，愈是暴露虛弱本質，正是因為力不從心，才要靠眾多附庸國壯膽。