隨着全球疫情放緩，許多國家及地區早已開放門禁迎接觀光客，當中被不少香港人視為第二個家鄉的日本，今個月內亦試行開放讓美國、澳洲、泰國及新加坡4個國家的小型旅行團入境。入境者必須接種3劑疫苗，惟獲日本承認的疫苗名單並不包括科興。商經局局長邱騰華第一時間表示已跟日本總領事反映，香港很多人熱切在疫情紓緩後去旅行，冀科興可獲日本接納云云。

香港雖不在首批獲准入境日本觀光的地區之列，科興亦未得到日本政府承認，但以日本目前的經濟狀況觀之，大門遲早都要向香港和中國內地開放，科興一定可獲得日本政府認可。從港府公布完成接種兩劑疫苗的人口數據看到，選擇接種復必泰的有350多萬人，接種科興則有近270萬人，當中包括特首林鄭月娥等高官。全世界的經濟體在後疫情時期均十分「渴水」，而科興早就獲世衞認可，日本根本沒有拒絕到底的理由。更何況，內地民眾不是接種科興就是接種國藥，日本若要振興旅業，不可能將內地旅客永遠拒諸門外。

日本政府日前公布首季GDP，與上季環比減少0.2%，與去年同比減少1%，顯示其初步陷入經濟衰退，日圓匯率更一直處於低位，旅遊業顯然是日本的救命稻草。事實上，這兩年多以來，日本多個大型商業品牌都抵不住疫情衝擊而黯然結業，包括池袋丸井0101百貨、池袋Tokyu Hands、心齋橋UNIQLO等地標。爆發疫情前的2019年，從香港到訪日本的旅客人數錄得歷史新高的增長，超過229萬人次，在所有國家及地區中位列第4。

由此可見，一旦日本向香港觀光客開放，接種科興疫苗的港人不可能不准入境，邱騰華緊張兮兮似的，實在過慮了。