新冠肺炎疫情漸趨緩和，日本打算開放關禁，容許更多海外旅客到訪，入境者須已注射3針疫苗，但只有幾款西方製的疫苗，才能獲得東京政府認可，中國出產的科興疫苗被排斥在外。

不少香港人「哈日」成風，日夕期盼兩地能盡快通航，但今趟日本大搞疫苗分化，據說3針之中，只要有一針是打中國疫苗，你便入境無望。曾接種科興的港人很多，如今遊日無望，不少人便大感懊惱。要是讓我說嘛，東京政府這般反智，看來日本不再是甚麼好地方，既然如此，不去也罷。

事到如今，若然還有人說中國疫苗不可靠，這大抵是天下間最好笑的笑話。在整場疫患之中，中國幾乎是全世界防疫工作最出色、最能保障國民生命安全的地方，全國14億人口，所靠的主要就是自製的疫苗。偏生日本政府卻罔顧事實，不承認中國疫苗的可靠性，你說他們是不是瞎了眼睛。

中國疫苗效力如何，全世界最有資格作說明的地方就是香港。因為香港同時引入德國製的復必泰，以及中國製的科興疫苗，再加上是次疫情，此地感染者和病亡者眾多，要證明中西疫苗哪一種更有效，維港兩岸堪稱是最佳的實驗場。

香港大學已經作過詳細報告，如果只打一至兩針，復必泰的防護力明顯優於科興，但若然打滿3針，兩種疫苗的效果接近一樣。可見只要注射的劑量足夠，中國製疫苗的保護力並不遜色於人。

況且，世界衞生組織很早便承認中國製的新冠疫苗，指其效果符合國際要求。小日本既無視世衞的決定，更不管客觀的科學研究，一味操弄政治議題。我還是那句話，這樣的地方，不去也罷。