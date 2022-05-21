日本政府宣布本月內試行恢復接納外國遊客，要求旅客入境必須已接種3劑疫苗，惟認可名單不包括由內地研發的科興疫苗，令大批選打科興的港人，即使首階段無份也發出了沒得「返鄉下」的哀鳴。商務及經濟發展局局長邱騰華、旅遊業議會主席為此向日方斡旋，反觀疫苗公司未見有具體表示，一冷一熱，相映成趣。

日本首階段只開放給美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團入境，值得留意的是，新加坡政府去年將該國接種科興的人數，從全國接種數據中排除，如今日本政府接力輕視，這關乎疫苗聲譽、接種人士權益，疫苗公司應據理力爭，內地早前也有說法指3針科興的保護力甚至反超復必泰，西方的疫苗抗疫輿論戰也是鬥拋數據，然後「兩劑若無效，3劑會有效」的方興未艾不斷加強版大龍鳳，疫苗公司不為自己發聲，只會讓人生出負面印象。

雖然港人現時回港還得面對航班熔斷、酒店隔離7日的嚴苛規條，遊日十畫未有一撇，但港人旅日需求殷切，已直逼日本作家竹山道雄《緬甸的豎琴》中：「我們朝夕對着前方的雲朵引頸翹盼，滿心期望快點看到日本」，港人乃全球訪日最頻密旅客，2019年從香港到訪日本的人數增長達至逾229萬人次。觀乎本地20至69歲第3針接種人口，年齡組別愈大，接種科興的比率愈高，大約各佔一半。後生仔女更喜歡遊日，但中年人使錢相對捨得，面對省吃儉用窮遊族與爆買掃貨科水很豪爽的「科兄、科姐」，日本會怎樣打算？

疫情令日本旅遊業單是2020年估計已損失約7,800億港元，香港客源乃日本旅遊業一大肥豬肉，與其「真真打咩」全然否定某些疫苗，不如改問「針針打咩」得個知字便放行，各得其所。