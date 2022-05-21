本屆政府行政會議，已接納下任政府候任行政長官李家超改組問責官員架構，即3司15局建議，正待立法會進一步審議，以通過人事編制和財務撥款議案作配合，通過建議後每年將增加編制職位及約9,500萬元公帑開支。

有評論質疑，新官上任每年增近億元開支值不值得？倘若着眼點放在增加3個副司長及分拆一些問責局而說不值，則未免是只見樹木不見森林。森林是甚麼？森林是改組後的高官問責制是否尋回初心，落實原先成立的起點，真正問責，失職塞責便要問責下台，問責制就是督促高官定必領導好、管理好其管轄的部門盡忠職守，完成任務，取得成果，實現目標，不能「佔着茅坑不拉矢」，不能讓屬下部門失職、瀆職，高官自己不用負責。一如「虐童會」醜聞被揭發後，社署署長及勞福局局長可以好官我自為之，再如縱容連儂牆破壞環境衞生、煽動暴亂的食環署署長及食衞局局長可以安枕無憂，署長還可以升職加薪，正如坊間所言：「高官必須上身」。因此改組便是考驗李家超帶班的鐵心和決心。

李家超在其競選政綱「同為香港開新篇」，第一項理念第一段說：「新一屆政府為滿足市民期待，更好迎接挑戰，需要進一步革新，優化治理能力，打造忠誠、高效、貼地的施政團隊。」最後的一句話便是老百姓期待的結果。

前車可鑑，田北俊反水倒戈23條立法，陳方安生離職後與泛民埋堆，墮落為現代版漢奸等「人辦」是忠誠嗎？許仕仁貪腐賣身財團是高效嗎？湯家驊踢爆本屆政府推行綏靖主義源於行政會議加民主派、開明派的成員人數是歷屆之冠，是貼地嗎？回歸25年的政治失敗、悲哀是所託非人！希望新任政府交給老百姓的第一個結果，是忠誠於中央和港人的問責團隊。