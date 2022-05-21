古人說，有福不可享盡，有勢不可使盡。這無非勸人唔好有風駛盡𢃇，凡事去到太盡，把弓拉得太滿會令人疲憊！各位，一年一度嘅薪酬趨勢調查日前公布調查結果，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標全為正數，介乎2.04%至7.26%。

結果出來，相信高級公務員必「喜出望外」，嘩，經濟好景都係加約4%至5%，依家大環境咁差，百業蕭條，咁多人失業，竟然加薪逾7%，我又信「香港幾好都有，點捨得走」呢隻歌啦！

事實上，兩年多嘅疫慌，把港人折騰得死去活來，唔少人更患上抑鬱和不同程度嘅焦慮！通關遙不可及，經濟疲不能興，財爺不久前才把全年經濟增長預測由2%至3.5%，下調到1%至2%。呢！政府統計處又剛公布，失業率由1至3月份嘅5%，上升至2至4月份嘅5.4%；創近一年新高，逾20萬人冇工開！就業不足人數亦上升。

各位，喺咁多不利因素影響下，有「鐵飯碗」之稱嘅公務員竟有望逆市狂加薪。呢嗱，本來加薪唔係問題，正如有團體都指出，預期未來數年通脹加劇，若公務員薪酬水平未能追上通脹，即變相減薪，希望政府多參考通脹數據，喺照顧市民感受及通脹壓力之間，適當調高公務員薪酬。

各位，政府維持最低工資時薪於37.5元不變，咁，下次檢討又會唔會大幅上調至時薪不少於46元？老朽相信唔會，因為兩年一檢加極都係一蚊幾角，換言之，現時約有14,000人領取37.5元嘅最低工資，佢哋多數從事清潔工作，疫情下，佢哋工作最辛苦，風險最高，呢個最低工資合理嗎？事實上，喺經濟依然惡劣下，高級公務員加薪7.26%係超離地！十分之難睇！老朽只能說：汝安則加之！