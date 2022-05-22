功夫茶：元朗驚見毒狗案　野蠻城市真羞家

香港表面係一個文明都市，不是嗎？既有「漁護署」及「愛護動物協會」；警方2018年喺22個警區設立專責刑事隊負責處理虐畜案件，並於2021年命名為「動物罪案警察專隊」。威啩？之不過，虐待動物喺香港可謂層出不窮，令人慘不忍睹！

各位，尋日元朗又發生懷疑毒狗案！元朗一村屋28歲姓黃住戶，一大早赫見村屋前園地上血漬斑斑，其飼養嘅黑色唐狗倒臥地上已全無氣息，齜牙咧嘴口吐血，疑曾痛苦掙扎。飼主驚見愛犬暴斃，懷疑有歹毒之徒向其投毒，於是報警求助。警方到場視察了解，初步將案列作「殘酷對待動物」，交元朗警區刑事調查隊跟進。

動物嘅命也是命，尊重生命係應有之義，更何況狗狗係人類最忠誠嘅朋友。嗱！功夫茶希望警方必定要上窮碧落下黃泉，要認真去搜尋每個可能嘅線索，將冷血兇徒繩之於法！等啲狂徒咪以為虐殺毛孩又唔係殺人，警方未必落力去搜尋個水落石出！

嗱！有陣時又好難怪啲狂徒有咁嘅諗法。各位，港大法律學院與愛協曾進行研究，審視愛協2013至2019年數據庫中335宗涉嫌虐待動物案件，發現當中逾170宗案件未進行檢控；主因係警方無法找到犯人，或喺檢查時無法發現身體受傷嘅證據。虐待動物破案率咁低，無疑對兇徒起了激勵作用，以為毒狗甚至殘殺整煲香肉歎吓亦好小事啫！

事實上，虐待動物嘅判刑亦太輕，有些僅判百多小時社會服務令和罰款，根本起不了阻嚇作用。呢，即使2019年就《防止殘酷對待動物條例》完成諮詢，亦加入「謹慎責任」嘅概念，之但係，政府又係唔嗲唔吊，修例草案千呼萬喚終於預計今年下半年提交立法會討論。阿哥，拖到今時今日，依然認為目前建議修訂仍有不足及漏洞，如執法部門難以規管違法放生情況等。

唉！香港一年到晚都發生咁多虐待動物事件，講真，距離「文明城市」已愈來愈遠。印度聖雄甘地有名言：一個國家的偉大和道德進步程度，可以視其對待動物的方式來判斷。功夫茶之前深感有人一次過擲30隻寵物落街，認為若真為動物設想，要防患未然，喺香港養寵物應要考牌。要言之，即係要睇吓養者是否真有愛心及環境，唔通住劏房又養咩？另外，就係要考核心理質素，譬如話是否貪一時過癮。講到呢處，功夫茶又要指出本報早前提出「貓狗善終園」藍圖，由政府搵地為流浪貓狗絕育並提供生養死葬一條龍服務，這藍圖得到唔少立法會議員及有識之士欣賞，可惜冇靈魂政府連咁有見地及愛心嘅藍圖都唔肯去做，香港有乜辦法唔變令人蒙羞嘅野蠻城市吖！