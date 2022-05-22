正論：虛擬貨幣騙案多　缺乏監管惹的禍

近年市場興起投資虛擬貨幣或虛擬資產，愛趕熱鬧的香港人也不例外。然而，由於港府對此一直缺乏監管，投資者又往往一知半解，以致相關罪案層出不窮。繼虛擬貨幣投資者遭綁架、搶劫虛擬貨幣買家等亂象接連發生後，一個近月活躍的虛擬貨幣投資平台更疑似爆煲，幾百名投資者血本無歸，最少兩人已經報警。這除了是投資者貪字得個貧，亦是當局對有關市場長期放任自流的惡果。

有苦主透露，他2月得悉有關網站，以虛擬貨幣投資外匯期貨，初時先以5萬元資本小試牛刀，每日確實收到4%至10%的回報。有關玩法是投資者需先將資本兌換成虛擬貨幣，並需綁定7日或14日，若解封資金當日虧本，7日期可領回本金最多80%，14日則可領回90%，期間他贏過不少錢，故令他深信不疑，有不少投資者還慫恿親友參與。及至上月中，該平台聲稱搞大抽獎，吸引更多人「落疊」，惟至月底抽獎結束翌日，投資者始發現存入的虛擬貨幣價值竟顯示為「0」，該公司聲稱因為受到美國監管當局扣起資金，要求投資者先給予本金的30%作為稅款才可取回本金，同日下午該平台更在網上離奇消失，此時才驚覺是一場騙局。

顯而易見，這種騙錢手法跟古老的層壓式推銷或龐氏騙局類似，只不過換上嶄新的虛擬貨幣為幌子，證明橋不怕舊，最緊要受。初時會讓「上線」嘗到好處，於是介紹更多人加入成為「下線」，到最後必然爆煲。再說，世界上沒有免費午餐，更沒有「咁大隻蛤乸隨街跳」，刀仔鋸大樹能夠成功只佔極少數，更多的是傾家蕩產甚至賠上性命。因此，投資者墮入騙徒陷阱，自己也要負起相當責任。惟不能否認的是，港府一直對虛擬貨幣市場完全沒有監管，加上虛擬貨幣的特點是便於隱蔽身份，無法追蹤，不法集團捲款而逃，輕易便能逍遙法外。

隨着比特幣在多年前興起，現在有更多虛擬貨幣在市場流通，價格往往大起大落，隨時跌到「渣都冇」，風險極大，例如被稱為穩定幣UST引致LUNA崩盤、比特幣也跌至近年新低。與此同時，虛擬資產NFT更因為有名人效應，連前財爺曾俊華也加入賣廣告，更令其風頭一時無兩。但許多投資者對虛擬貨幣或虛擬資產了解不多，只是人玩我玩趕熱鬧，損手爛腳絕對不足為奇。正如微軟公司創辦人比爾蓋茨所說，虛擬貨幣「毫無生產力」，他不投資也不支持，可謂智者之言。

當然，港府長期以來任由虛擬貨幣和虛擬資產「自由發展」，不監不管，絕對是亂象叢生的罪魁禍首。財經事務及庫務局去年提出設立虛擬資產服務提供者發牌制度，惟時至今日仍然只聞樓梯響，不見人下來。實際上，香港去年涉及虛擬資產或貨幣的相關罪案，涉款達到8.2億元之巨，按年足足激增6倍，顯然已到了不得不管的時候。現屆政府人人只顧等收工，發牌規管事宜必然留待新政府處理，李家超揚言施政「以目標為本」，加快規管新興投資市場便不容再拖。