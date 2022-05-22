世界視線：拜登東來先訪韓　落力拉攏抗中俄

烏克蘭戰火正酣之際，美國總統拜登展開了任內首次亞洲之行，但訪問國家卻只有韓、日兩國，這既反映年事已高的拜登難以負荷頻密的外交活動，也反映了拜登政府對亞洲外交政策的親疏之別。

就在拜登啟程前，東盟各國領袖被招到美國召開美國－東盟特別峰會，雖然輿論視之為拜登政府拉攏東南亞各國抗中的大招，然而現實是他在峰會期間除了發表空洞的演講之外，就是在白宮前拍張大合照。峰會期間他對整個東盟只做出了1.5億美元經援的承諾，相比於烏克蘭得到的400億美元經援，也足以說明了東南亞在拜登外交戰略中的地位。

拜登親訪韓、日，而且一改以往美國總統訪亞洲首站必為日本的慣例，先行訪問南韓。一些媒體分析因此認為，拜登之舉會引起東京不快。實則不然，基於俄烏開戰後，印度一面倒支持俄羅斯，已經使得美國原先建構的美日印澳「四方安全對話」機制出現裂痕，因此拉攏南韓加入抗中陣營，就成了拜登對亞洲外交政策的重點。

「四方安全對話」與美、英、澳三邊安全夥伴關係機制（AUKUS）還有一個更大的藍圖，就是與北約連線，成為橫掃歐亞的超級軍事聯盟。南韓地處亞洲大陸最東端的朝鮮半島，具有重要地緣戰略價值。不過，前總統文在寅立場反美，使過去5年美國對韓外交陷入停頓。

隨着文在寅下台，南韓新總統尹錫悅以親美和對朝強硬姿態上台，自然給白宮帶來無限期望。是以尹錫悅才當選數小時就接到拜登的祝賀電話，雙方交談甚歡。從拜登訪韓首日即訪問三星半導體廠等行程安排來看，他此次行程將對韓提出全方位抗中俄的要求。經濟上，美方將要求南韓協助美國在晶片等技術上封殺中國，並加入美國主導的，把中國排除在外的印太經濟新框架；在軍事上，美方希望南韓重新靠向美、日、韓軍事機制，透過部署薩德反導系統等，再度成為東北亞圍堵中俄的前哨。

但尹錫悅也會有自身利益考量，例如南韓與美國的軍事合作只應局限在維持朝鮮半島安全﹔韓美外交合作不能以犧牲南韓對華經貿利益為代價。因此，美韓能走多近仍是未知之數。