中美之爭，美國恃的是金融制裁。一是禁制式的制裁加二級制裁，封鎖制裁對象的金融交往。二是徹底的切斷與SWIFT的連接，在金融上將之全然孤立。中國並不是沒有對策與反制，但損傷會大，或許可利用一國兩制下的香港構建適當的防禦體系。

最關鍵的是利用和發揮港元獨立性的作用。人民幣與港幣的雙貨幣制，是中國的優勢。人民幣與港幣的對外開放性可以有分別。港幣是完全的自由兌換，不加管制。人民幣卻不是完全的開放，有一定的限制，限制的情況亦可隨形勢變化。目的是保衞中國內地的金融資產與市場。

一如俄羅斯在美國金融衝擊底下，可以像盧布實行嚴格的外匯管制。但一如盧布的例子，用兌換的金額作限制，並不百分百的封閉管制，且可以對不友好國家禁制，對友好國家開放。當人民幣實行這樣的外匯管制來穩定匯率時，對外的金融與經濟活動必然受挫。港幣便可擴大其在中國金融體制裏的補助作用。人民幣對港幣可以有較大的自由兌換度，港幣對外還是完全的自由兌換，以此支持中國的對外經濟關係。

人民幣在岸管制之外，還有以香港為主的離岸市場，表面上由市場調節，但中國人民銀行掌握人民幣的供應，可寬可緊，便可打擊外來投機和惡意攻擊。

港幣現行聯繫匯率，在海外衝擊時，只能以抬高利率來應付，對港元資產與市場會帶來巨大的打擊。1998年港幣受襲擊時已顯示出傷害無可避免。但若能將改為與一籃子貨幣掛鈎的管理浮動匯率制，便可以如新加坡那樣干預匯市，打擊投機衝擊。香港有龐大的外匯儲備，大於歐美列強，可作政府干預的力量。

香港政府儲備之外，還有中央政府外匯儲備可作後盾。性質便是把香港與港元作為金融戰的前沿陣地來防守，此中關鍵是香港政府與中央政府能否動用所有的外匯儲備。美國及其附從會否像對付俄羅斯那樣凍結、充公存在海外的中國內地與香港的儲備。面對美國的敵視與威脅，中央政府與特區政府應盡快把外匯儲備從外調回，改存在香港和友好國家（分散為多種友好國家的貨幣資產，但要小心風險），或將之轉變為黃金和各種戰略物資，如石油、天然氣、戰略礦產，乃至糧食。

浮動匯率制下，香港管理部門應從金融戰出發，而不是投資基金賺利的做法。