美國媒體日前引述消息指，中共中央組織部早前下發內部通知，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外註冊實體的股份，也將禁止高官及其直系親屬在海外金融機構開設帳戶。這顯然是從俄烏衝突中得到的啟示，看到美西方不擇手段制裁俄羅斯，甚至肆意沒收私人財產，連私人遊艇也不放過，中國不能不未雨綢繆。正所謂危邦不入，這年頭講道理已沒有用，尤其跟美國講道理，無異於與虎謀皮，最好的自保方法就是遠離強盜。

過去中國富豪權貴總是喜歡向海外轉移財產，甚至將老婆孩子一起送走，裸官現象相當普遍。近年當局採取相關措施治理裸官問題，情況稍有改善，但在海外擁有資產的權貴仍比比皆是。他們以為神不知鬼不覺，其實一切都在西方掌握之中。風平浪靜的時候問題也許不大，可一旦國際局勢惡化，中美衝突加劇，這些海外資產隨時成為別人的盤中飧，連老婆孩子也會成為人質。

君不見，西方為了協調凍結和沒收俄羅斯商人的資產，竟然成立多邊特別工作組，將強盜行為合法化、正當化，甚麼民主自由人權、私人財產神聖不可侵犯，統統是騙人的鬼話。看到這一幕幕哄搶畫面，中國富豪權貴能不觸目驚心？連號稱永久中立的瑞士也參與搶劫，還有甚麼海外資產是安全的？

俄烏衝突以來，不計私人財產損失，單是俄羅斯政府就有3,000億美元外匯儲備被西方凍結。而中國外匯儲備和海外投資都遠遠超過俄羅斯，一旦遭遇同樣處境，損失必定大得多。美國著名智庫大西洋理事會早前發表一篇文章，列舉了一些數據，估計中國目前共持有約3.4萬億美元國際資產，如果遭美西方像對付俄羅斯那樣集體制裁，可能有一半資產即1.7萬億美元被凍結。理論上中國可以還擊，相應凍結美西方在華資產，數目可能高達5.8萬億美元，但這畢竟是下下之策，結果只能是玉石俱焚，誰也不想走到這一步。

所以說，盡量剝離海外資產，特別是限制富豪權貴繼續轉移資產，才是當務之急。既然中美矛盾不可調和，遲早會有徹底攤牌的一天，中國沒有任何理由繼續持有大量美元資產。尤其當中國大陸武統台灣的時候，必定遭遇美西方極限施壓，如果不想重蹈俄羅斯覆轍，就必須未雨綢繆，做好所有防範措施。