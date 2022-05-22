美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）、哈里斯（Peter Harris）近日於美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》發表論文，建議台灣政府應做出「焦土戰略」表態，如果面臨中國大陸入侵，台積電等半導體產業就會進入自毀機制。文章一出，台灣朝野為之嘩然。有民進黨前立委認為，文章是寫給在台的美國CIA看的，如果台灣守不住，就要執行這個任務；另一個對象則是美國的政治人物，反映美國必會傾盡全力把台積電弄到美國去設廠。

當然，蔡英文政府不會對這樣的文章表態，但既然美國學者在美軍期刊寫出這樣的文章，便絕對不能排除「噩夢」成真的可能性，一旦解放軍攻陷台灣，其本土高科技產業必被徹底摧毀。屆時蔡英文等高官不會拿起掃把奮戰到一兵一卒，而是早就走佬往美國，剩下來的爛攤子則由平民承受。難為許多台灣人認為美軍會在大陸攻台時出兵援台，現在再次印證如此想法只是一廂情願。

這就是充當美國棋子的悲哀。看烏克蘭已知，美國只會一股腦兒將過期武器硬塞給烏國，要他們堂而皇之派軍援烏抗俄，門都沒有。現在俄烏之戰變成持久戰，烏克蘭國力始終遠遠不及俄羅斯，淪為焦土就是必然結果。台灣比烏克蘭更不堪，加上眾多事實擺在眼前，美國只有自身利益計算，毫無道義可言，縱然蔡英文嘴皮子強硬，但內心不虛怯才怪。

說到底，美國將所有好處佔盡，所作所為不過為了維護一己霸權，逆我者固然必須除之而後快，順我者亦不見得好過。中國大陸國力比俄羅斯有過之而無不及，若要攻台，首戰即終戰絕非虛言。美國除了不斷向台灣售武，難道會犧牲寶貴的美軍援台嗎？台灣人還要懵到甚麼時候？