東網日前率先踢爆秀茂坪一所女校，一名男教師在課堂上趁學生默書期間，以手機觀看成人影片，疑不慎將畫面分享到投影機令事件敗露，引起學生嘩然、家長側目、校方頭痛，涉事教師雖已離職，但本港教育界烏煙瘴氣，煽暴黃師與色迷迷黃師湧現，令人皺眉。

成年男性擁上網自由而竟不上鹹網，可謂萬中無一，但男教師上堂睇鹹片斷正，時下教師應接受智商測試，畢竟早年有「AV仁」在立法會開會時瀏覽艷女性感照，上月又有英國下議院議員會議期間睇鹹片而掉飯碗，是真有人如此飢渴，還是笨得誤按了連結，「他不知道投影機仍在運作……他的事業會否就此結束？」，只有當事人才清楚。

上述事件性質之所以嚴重，在於它觸動了多個敏感面。首先，涉事教師沒能以身作則，未能做到非禮勿視，真乃人之患；其次，辦公時間做與工作無關之事，這是騙取工資；再者，那是女校，換着是男校，男生們可能未必會太感覺到被冒犯，事件也未必會如現在般備受各方注視，但男師睇鹹片配女校女生的人設，便讓人興起法律中保護婦孺的精神，擔心事件或對女生已造成某些不可磨滅的影響。

英媒曾有文章探討為何有人會在公共場所觀看色情內容，除了上癮與缺少自覺，色情正常化亦是一大原因。當YouTube也充斥大量色情影像、無遮無掩的性器官，Web 2.0成長的一代耳濡目染，變得習以為常。時下不少女生操得一口流利粗口，滿口性器官，黑暴期間甚至以「自由×」自居，不以為恥，反以為榮，這難道是教育目標之一？教育局有否留意不良老師是如何荼毒學生？只知姑息包庇，讓煽暴黃師、色迷迷黃師留在教育界，色情影像充斥網絡，本港年輕一代想不崩壞也難。