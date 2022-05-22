寵物貿易在全球日益擴張，金額數以十億元計，除貓狗外，不少人都想飼養珍禽異獸。為滿足需求，全球大量珍禽異獸被過度捕獲，加上土地使用、氣候變化問題，世界正喪失生物多樣性，不少物種面臨滅絕的危機。香港近年寵物貿易不斷增加，飼養另類寵物成為潮流，亦令走私進一步惡化。

據環團調查，2015至2019年的5年間，進口來港的活體陸棲珍禽異獸多達2,440萬隻，當中有約400萬隻用作寵物貿易，涉及逾700個物種，爬行類佔97%。5年間受國際貿易公約規管的動物進口量達280萬隻，近四分之三為瀕臨絕種的物種。由於不少珍禽異獸生存條件要求高，並不適合在香港飼養，無論寵物店或家居飼養均未必符合國際對動物福利的要求，飼養時或對動物構成傷害。不少珍禽異獸亦被捕捉出售作放生之用，處理不當更添病原體引入本港的風險。

政府應檢討現行的規管工作，建立全面的監管機制，包括考慮引入「正面清單」，列舉能入口用作寵物貿易等用途的物種；對以商業目的飼養另類寵物的人士作規管，並修訂管有瀕危物種的許可制度；為珍禽異獸檢討生物安全程序，並確保受嚴格的邊境檢查；亦應實施可追溯機制，如注入晶片等，以確保環境衞生、動物福利及公眾健康。

據環團早前就《生物多樣性公約》的研究報告顯示，20個全球生物多樣性目標當中，本港僅有6個部分達標，情況極不理想。此外，水警與海關近日行動，檢獲高達136隻走私貓狗，亦有人涉在郊野公園捕捉瀕危龜網售被捕。要保護動物，確保生態可持續發展，政府應加強對公眾的宣傳及教育，盡快訂立珍禽異獸貿易規管機制，及全面的動物福利法。