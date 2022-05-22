現時的高官問責制，已經嚴重背離了設立的原意，被空心化。20年前，高官問責制的推出，就是為了應付「AO黨」、「手袋黨」圍爐搞獨立王國，不受行政長官的領導和駕馭，各自為政又官官相衞。港英殖民地那套政務官AO話事專權，分而治之的管治發揮得淋漓盡致，形成一堵水潑不進、針插不入的「AO黨」、「手袋黨」專權高牆。英國人留下的熱灶冷灶，按主子的眼色行事，都在各任特首管治的不同階段，發揮或明或暗的左右施政作用。「港人治港」掩蓋着多少「英人治港」，諱莫如深。

曾記否，首任政務司司長陳方安生實際獨攬大權，在1998年作為主持新機場啟用卻搞出曠世大混亂的國際性醜聞，備受社會和國際輿論嘲笑及強烈批評，但她藉口維持公務員傳統而拒絕公開道歉，最後被迫不情不願地吐出「非常遺憾」4字作結。正因此，首任行政長官被迫推出高官問責制的根治藥方，把政治委任的司局級官員全部改為合約制，脫離公務員鐵飯碗的編制，要求問責高官需為過失負責。可是，迄今已虛有其表，惟望新任政府強化高官問責制，提升管治績效，用結果贏取民心。

為甚麼說現屆政府的高官問責制已名存實亡呢？概括起來有3大質變。其一，高官不需為下屬部門失職瀆職犯錯負責的例子，已多如牛毛。食環、衞生、醫療、教育、社會福利、司法檢控和審訊等等比比皆是，犯錯也可升職加薪及受勳。其二，司局級高官與政府委任的非官守行政會議成員組成的行政會議，被揭是民主派加「開明派」加第三條路線圍爐主導並推「大和解」綏靖主義，試問怎會徹底批判和根治非法佔中和黑色暴亂禍害。其三，行政長官也得不到客觀公正及強力有效監察。