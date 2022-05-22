現屆政府落雨收柴，都不忘越俎代庖為下屆政府任命官員加薪；加上新政府由目前3司13局增至3司15局；3司又話各增一「副司長」，每年薪酬開支又大增近億元。講真，香港百廢待興，高官此刻予市民觀感，就係動作多多，公務員加人工，尤其高層加人工堅離地，同目前艱困環境脫節。究竟一眾薪酬已屬世界頂級嘅高官，有冇反省自己嘅才德是否配攞咁高人工？

呢，古人喺呢方面似乎懂得反省。大文豪蘇東坡有次酒醉飯飽，倚於黃州臨皋亭一櫈上，但見「白雲左繚，清江右洄，重門洞開，林巒坌入」，佢為呢個美景深深陶醉了，同時覺得自己思想格外靈敏，又格外單純，單純到只剩下對創造出美嘅大自然嘅感激，並對自己很少參與創造，只知充分享受感到「慚愧」！反觀香港啲高官，臨收檔都要舔盡福利和假期，為官一任，未能造福一方，尋且予人「為官避事平生恥」，可一涉及薪酬利益，卻是排空馭氣奔如電，永冇「執輸」！令人刮目相看！

香港依家疫情仍然持續，Omicron變種病毒又殺入社區，為中港通關再添難度！經濟衰處未算衰，財爺不久前才把全年經濟增長預測由2%至3.5%，下調到1%至2%，即有銀行報告，削香港GDP預測，全年僅升0.2%，喂！咁搞法，容乜易蜘蛛匿枱底，風雨一齊嚟，變得個「桔」㗎！各位，睇吓昔日車如流水馬如龍嘅油尖旺，名店林立，依家吉舖圍城，冷冷清清，即使不至悽悽慘慘戚戚，都蕭條到「斷腸人在天涯」啦！

呢，破產管理局公布上月個人破產、企業強制清盤呈請，發現兩者均升，並創兩年新高！阿哥，經濟寒冬已然在即，排隊破產！基層搵食益見艱難，而高級公僕此時此刻竟大幅加薪？有冇咁荒謬吖？