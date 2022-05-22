去年林鄭月娥特首發表2021年施政報告時，宣布政府將作新一輪政府架構重組方案，並期望於今年7月內完成。消息一出即引起外界關注，不少政界人士更揣測此舉是為下屆政府指點江山，亦有機會是為自己連任特首一事作出鋪路。

如今特首選舉經已圓滿結束，李家超正式當選成為第六屆行政長官，而林鄭月娥並無如外界所料般爭取連任，正式打破一眾「江湖傳聞」。然而，在上星期二行政會議通過第六屆政府架構重組方案，並隨即交上立法會小組委員會進行討論，速度可謂史無前例，這動作亦表現未來政府施政的「三大精神」。

首先，未來政府施政必定「分秒必爭」，急市民所急。特區政府施政經常被人詬病的是「議而不決、決而不行」，繼而導致多個民生問題至今仍未解決。而今次政府重組架構一事上，他順利當選後，一星期內立即約見林鄭商討和確定政府架構重組方案，明顯並不希望浪費一分一秒，更感覺已經磨拳擦掌，準備在7月1日開始「百日大計」，一洗過往政府「一拖再拖」的不良風氣，筆者亦期待新任政府可「超前部署，爭分奪秒」。

其次，坊間屢傳林鄭與李家超不和，但筆者對此並不同意，相反認為二人合作無間，推動新一輪政府架構重組方案更充分展示出「兩屆政府的團結合作」。過往香港市民經常批評各屆特區政府各自為政，並無良好的溝通交流，導致政策缺乏連貫性。反觀是次政府架構重組方案上，他當選後隨即約見林鄭，希望共同商討一種有利香港發展的政府架構模式，理解雙方施政理念。上述的舉動亦反映出林鄭政府願意為下屆政府鋪路，希望讓新政府可順利進行交接，而跨屆政府合作更無疑是香港政治發展的新試點。故此，對筆者而言，兩人相比歷屆特區政府更有合作默契和信任。

再者，跨屆政府合作亦預示出未來政府會以「破格思維」施政。政府架構重組方案除表現出兩屆政府的合作外，更展現出「同步協調」的施政特色，即各部門同步進行工作，目的就是用最快時間完成結果目標。政府架構重組方案上，正好讓兩屆政府同時推動改組方案，務求在7月1日兩屆政府交接時得以落實，而筆者正期待下任政府將上述施政方式應用於處理香港民生問題。以房屋問題為例，房屋短缺一直是本港深層次矛盾之一，新政府又如何在房屋規劃範疇上破格求變，讓「覓地、設計、配套規劃」等工序同時進行達至「提速、提量、提效」，這點也讓筆者充滿期待。

總括而言，從政府架構重組一事已感受得到候任行政長官的執行力和統籌力，筆者身為立法會議員亦展望未來議會能配合新一屆政府的施政，達至「同為香港開新篇」。