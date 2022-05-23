功夫茶：職安罰則紙老虎　可憐工人淪羊牯

「我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸！」為咗生活，甚至係生存，人嘅一生大部分時間都放喺工作之上，搵份好工，自然係好緊要！好工有好多種，除咗人工、工時、福利等基本待遇之外，職業安全都相當重要！出嚟打工都係求財啫，唔係當兵要守護國土，唔使吓吓搵命博嘅！之不過咁，唔好以為唔做高危職業就一定好安全，香港地唔少工種都暗藏殺機，一個唔小心隨時小命不保㗎！家吓之所以搞到各行各業都危機四伏，皆因現行職安健條例過晒時囉，唔經唔覺，原來都沿用咗超過20年囉！

呢個世界冇話有一本通書讀到老嘅，因時制宜應該係政府施政嘅基本方針，有啲法例都OUT咗，經已不合時宜，一係就修訂，一係就淘汰囉！呢嗱，勞福局局長羅致光尋日就喺網誌透露，立法會喺本周三將首讀《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，仲形容今次修例十分「浩瀚」咁話！

之但係「浩瀚」同「有冇用」，查實就無直接關係嘅，所以都係要睇實際內容！撇除一大堆盛讚下屬辛勞工作嘅門面話之後，羅局長喺網誌只提到兩大修訂，首先係「調整罪行嘅嚴重程度同最高罰款」；其中，建議最高罰款額分開為「僱主」同「僱員」，僱主嘅最高罰款相對提升咗2.4倍，至於僱員嘅最高罰款表面上無調升，但有90項涉及僱員嘅行為調高咗嚴重程度。另一樣較受工商界關注嘅修訂就係，喺新例下，勞工處可以透過「可公訴罪行形式」檢控違例僱主，即係可以由較高層級嘅法院審理案件，最高罰款額訂為1,000萬元。

從文字上嚟睇，今次嘅修訂係一次「全面加辣」，假如順利通過，理論上可以做到羅局長所講嘅「加強阻嚇力」！之不過本港現時最大問題，並唔係「無法可依」，而係「有法不依，執法不嚴，違法不究」！就好似港府因應疫情制訂嘅限聚令咁，係就係立咗呢條法例，殊不知有條粉腸公然犯禁，約埋班豬朋狗友喺度吹蠟燭，最重要就係已經通晒天，有圖有片，但至今依然逍遙法外，咁立呢條法又有乜用？純粹擺隻紙老虎靠嚇，咪又係畀不法分子一篤就穿！

法例過時就要修訂，有缺陷就要修補，但最關鍵都係執法部門可唔可以做到剛正不阿，不懼奸邪，嚴正執法！今次修訂職安健條例嘅原意係好，但如果有關部門唔加強突擊巡查，主動執法，次次都等到意外發生先做啲嘢，就算罰款訂喺天文數字，其實都避免唔到人命傷亡，工人始終係任人魚肉嘅羊牯！須知道，無論罰10萬又好，罰10億也罷，靠把口講都係無意義，針唔拮到肉又點會痛呢？做生意都係求財，只要當局密密查，甚至日日查，罰款再少，睇怕都唔會有人夠膽犯法啦！