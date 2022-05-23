正論：為何上樓等到死　皆因官僚懶得理

香港寸金尺土，人口密度在世界前列，700多萬人口，大部分每日為口奔馳，實質是為「樓」奔馳，供樓的負擔沉重，交租也不會輕鬆，樓價冠絕全球，年輕人覺得一世也買不到私樓，連大學生一畢業便輪候公屋，與基層家庭爭住，可想而知，公屋需求如何之巨大，若容許多個單位空置多時，是完全不能接受。

本港45個入伙40年以上的公共屋邨中，被發現有874個空置單位，當中約五成空置超過一年。明眼人都猜到這些單位本身都有各自的缺點，例如近200個單位是涉及「凶宅」，即是牽涉兇案人命傷亡，亦有單位設計對於殘疾人士不方便，以及單位在4樓以上卻無升降機之類原因。若果是位置佳及新淨的單位，肯定非常搶手，但這800多個被空置的單位，是否真的沒有人問津呢？相關部門有沒有盡最大努力，為這些單位找「好人家」，相信有不少居住在惡劣環境的劏房住客，可以上樓也會很開心，又哪會計較一點不便？住凶宅難道會比瞓街更差嗎？

以往曾經有3年上樓的指標，但隨着特區公屋政策失敗，供應嚴重滯後，輪候時間愈來愈長，3年又3年，房屋委員會最近公布，截至今年3月底，一般申請平均輪候公屋時間已經突破了6年大關，升至6.1年，長者一人申請者的平均輪候時間則為4.1年，兩個數字都是1999年以來的新高，反映公屋輪候冊積壓申請的情況愈來愈嚴重。

房委會有諸多藉口理由，解釋稱平均輪候時間上升了0.1年，主因是為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間反映在最新的平均輪候時間中。然而事實勝於雄辯，輪候時間愈來愈長，長者等上樓等到死，有個案就是死後才知會可以上樓，是極大諷刺，也是深層的悲哀。6年時間，人生有多少個6年？這段期間即是幼稚園小孩子也可以完成小學課程，整個中學課程也是6年，大家應該見過不少劏房家庭個案，睡床便是孩子的書枱甚至食飯枱，連窗也沒有，這些環境，會比那800多個丟空的公屋好嗎？

物應盡其用，公屋單位每一個都是非常寶貴，讓其長期丟空是浪費資源，有意見建議政府應該將空置單位，改建為中轉房屋，臨時收容受政府清拆或執法行動影響的居民。部分住在石籬中轉屋的居民表示，由於樓宇即將清拆，但遲遲未能獲原區安置，到時負擔不起昂貴的私樓租金，除了住劏房便是瞓街，等上樓遙遙無期，期望政府可以盡快安排區內空置公屋給他們，作為中轉屋也好，起碼不用流離失所，有瓦遮頭。

874個空置單位，應該只是冰山一角，坊間亦有不少觀察指出，大量公屋單位戶主已遷出或轉租給其他人，假若房署有認真巡查，可以收回一定數目單位，事在人為，奈何官僚隻眼開隻眼閉，輪候公屋時間只會愈來愈長，輪候冊變成鬥長命！