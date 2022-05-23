世界視線：澳洲大選雖變天　聯美制華恐難改

澳洲聯邦大選塵埃落定，自由黨黨魁莫里森不敵工黨黨魁阿爾巴內塞，連任總理夢碎。工黨相隔9年後再次執政，新政府的對華政策是關注焦點之一。然而經過莫里森執政後，中澳關係已面目全非，重拾互信舉步維艱；阿爾巴內塞選前經常發表對華強硬言論，加上美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的存在，澳洲聯美制華主軸恐難改變。

作為世界上高調反華領袖之一的莫里森，任內令中澳關係直插谷底，選前更大打中國牌，藉中國與所羅門群島的安全協議大做文章，渲染中國威脅論，企圖扭轉落後選情。但人算不如天算，反華操作沒有令莫里森的選情起死回生，最終把總理寶座拱手相讓。雖然澳洲工黨過往對中國態度較友善，但美澳同盟是澳洲二戰後的外交關係基石，屬於澳洲兩大黨共識，不會改變。而且中美貿易戰令澳洲原來國防靠美國、經濟靠中國的二元結構出現變化，調整為全面倒向美國，中澳雙邊關係遂急轉直下。

隨着AUKUS於去年9月締結，美國及英國向澳洲轉移核潛艇及導彈等多項軍事技術，預期2040年前後方可完成，期間澳洲的外交政策將緊貼美國。阿爾巴內塞在選前亦擺出對華強硬姿態，他批評莫里森讓所羅門倒向中國是澳洲二戰後最大外交失敗。在中澳關係方面，阿氏把責任諉過於中方，指摘對方態度改變導致兩國關係惡化，沒有軟化態度釋出善意的意思。阿爾巴內塞宣誓就職翌日便出席四方安全對話峰會，磋商對華議題。

澳洲工黨上場後可能增加對東南亞及大洋洲資源投放，在經貿議題上尋求與東南亞區域整合，並在太平洋島國論壇投入更多援外發展以及氣候變遷預算等。扼守第三島鏈的澳洲，位處印度洋與太平洋中間，以險要戰略位置及豐富礦產資源成為美國在印太重要盟友，但代價是無法抽離中美紛爭。

所羅門及南太平洋島國傳統上是澳洲勢力範圍，但中國加強對區內國家經濟援助，美國在旁推波助瀾令澳洲感到芒刺在背。中所安全協議在澳洲大選前簽訂，加深澳洲對中國的猜忌，加上中澳互信基礎喪失殆盡，雙邊關係短期內難有起色。