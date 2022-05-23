香港要防範美國的金融攻擊和制裁，不能倚賴外資銀行，即使它們在香港有過百年歷史，也會遷冊外去，它們總的不是本地銀行，相信也不會在香港危難時與香港共度時艱，反倒會迅速跟從美國的制裁，打擊香港的金融。香港能依賴的是內地銀行在港的分行。不過，內地大銀行必然會在美國制裁香港與內地時列為主要對象，難以逃避。家大業大，受打擊會重，轉型不易。

對付美國可能的金融制裁，或許更佳的方法是化整為零，在國有大銀行之外，香港可組建與外資（友好國家）合作的中小銀行，香港或內地資本為主，專門處理香港和內地與這些友好國家的跨境業務，用人民幣結算或用中國的CIPS體系交易。或許規模效益小，經營效益不大，但在金融戰爭之時，卻是可分散美國的攻擊力，維持香港與海外的金融聯繫，且可就大宗商品貿易來設置這樣的專門合資銀行，不像應對美國對伊朗制裁的昆侖銀行那樣中國獨資，而是用合資方法連接友好國家的主要銀行和國營銀行，形成就與友好國家的外貿外經活動的專門銀行網絡。表面上，它們是對某部分大宗商品和個別友好國家的經貿關係而設；實際上，它們可以跨產品、跨國域運作。

與此同時，香港亦應放寬市場進入門檻，引進一帶一路國家的銀行和金融機構進駐，與上述合資銀行配合和競爭，使香港銀行體系除了外資，還有新的陣營。

在平時，這些銀行金融機構有助香港融資市場的發展，在發達國家以外開拓出新的市場範圍，促成香港金融的多元化、國際化，減少對歐美日本的依賴。在金融制裁加劇之時，亦可使美國等不易集中制裁，使制裁底下的香港金融還可以有空間迴旋應對。總的目的是不讓美國的金融制裁容易把香港金融體系破壞。

當然，這不是萬全之策，金融戰需要多領域同時抗爭。俄羅斯對付美國，也是在不同的領域同時反制，才有今天相對穩定的局面。

這麼多的新增銀行金融機構，且從歐美日本以外而來，對管理的體制和人才要求大，同時也要政府與金融管理當局改變管理心態與方法，要有金融戰的心態和準備，要有戰略視野和分析能力。

大國博弈，金融與熱戰同樣重要。香港作為中國門戶，要守衞南大門，便要有創新和戰略思維、政策措施。