《港區國安法》實施，黑暴平息，一批暴亂分子、暴亂黑手落入法網，但目前只有少數人被判刑，大部分疑犯包括一些頭面人物還沒受到判處，他們中的大多數人也不認罪，有的還在大放厥詞，一副隨時反攻倒算的架勢；逃亡在外的通緝犯們更是動作多多，叫囂不已；香港的潛伏分子、黃絲們，一有機會就要興風作浪。

中央全面管治權對香港行政、立法、司法、教育、媒體等上層建築領域存在的嚴重問題的清理、整頓、改革只是剛剛展開，有的還沒有展開。而中美國運之戰導致的國際環境極為兇險，風高浪急，很可能在未來數年發生巨變。在這種形勢下，我們看到香港反對派的殘餘勢力，正在利用特首和政府換屆的機會蠢蠢欲動。

以「非建制派」自炫的立法會議員狄志遠，起勁地宣揚要盡快實施政改、推動普選，對李家超的「政改不會是第6屆政府的優先項目」極表失望，指摘政府未能盡到「憲制責任」。狄志遠曾經揚言，上任立法會100日內要動議討論「重啟政改」，至今他還抓住這個議題不放，主觀上是刷存在感，客觀上是挑起爭論，干擾施政，為外部勢力干預香港提供話題和抓手。

比狄志遠「更全面製造話題」的，是「在野」的民主黨主席羅健熙和民協主席廖成利。他們聲稱，復和社會是李家超的重要任務，要求政府應就反修例事件展開獨立調查，審視事件發生原因，政府錯過甚麼機會，檢討其中問題。他們還揚言，政府應修補和反修例暴亂中的年輕人的關係，警告李家超別將年輕人視為問題。他們還要求政府成立高層次的「重建香港委員會」，邀請各界人士討論如何解決深層次矛盾和落實普選、團結各方「大和解」。

他們拋出的這套東西看似合理，實乃暗藏殺機。一是要政府馬上收手，放過反對派的深層勢力，讓他們保存實力；二是向外顯示他們不改初衷，要和中央博弈周旋到底。