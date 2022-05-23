北約是冷戰時期的產物，當年主要對手是前蘇聯集團的華沙條約組織。隨着蘇聯解體，華沙消失，冷戰已結束逾30年，而北約非但沒有解散，反而不斷擴張，勢力範圍直逼俄羅斯家門口。俄烏戰爭爆發後，北約更是乘機招兵買馬，除了拉攏歐洲「中立國」芬蘭和瑞典加入，還想擴張至亞太地區甚至全球。英國外相卓慧思早前揚言北約應有全球視野，準備好應對全球挑戰。而美國總統拜登以年近八旬的高齡走訪南韓和日本，主要就是為了打造「亞太版北約」。

眾所周知，北約從一開始就是美國操控的政治和軍事小圈子，冷戰時搞集團對抗，冷戰結束後繼續鼓吹集團對抗，無非為了延續冷戰思維，維護其世界霸權。所以，沒有對手也要尋找對手、製造對手。美國一再拒絕俄羅斯加入北約，原因就在於此，如果俄羅斯加入北約，美國將失去一個主要對手，北約就沒有存在價值了，美國也就無法繼續對歐洲發號施令。正如有人所說，俄烏戰爭的爆發，對本已「腦死亡」的北約有起死回生的效果。這不是無的放矢，美國不斷為俄烏局勢火上澆油，既是為了消耗俄羅斯，更是為了進一步綑綁歐洲。

很明顯，美國在歐洲已經得到想要的東西，接下來自然是將目標轉向亞太，全力對付中國。去年北約已拋出新的戰略概念，將俄羅斯列為主要對手的同時極力炒作「中國威脅」，可見其野心早已不再局限於歐洲，而是企圖將黑手伸到亞太乃至全球。在此之前，美國圍繞亞太議題已先後打造了「五眼聯盟」、「四方安全對話」、「三方安全夥伴」（AUKUS）等，如今再拉攏韓日等國拼湊「亞太版北約」，真可謂名目繁多，令人眼花繚亂。

美國拉幫結派步步進逼，中國該怎麼辦？雖說中國早已習慣於被西方圍堵和封鎖，沒有甚麼好害怕，但面對百年未有之大變局，應該有新思維、新對策。過去中國一直堅持不結盟政策，從來沒有打算與任何國家抱團，如今時移世易，世界正在劇變，地緣政治局勢惡化，在群狼環伺之下，單打獨鬥難免吃虧。既然中俄敵愾同仇，為何不能正式結盟？實際上，當今世界也只有中俄聯手才能抗衡美國，俄羅斯的軍事實力和自然資源，加上中國的經濟實力和綜合國力，一加一顯然大於二，面對任何對手都不怕。