正當多名港大學者批評「疫苗通行證」變相逼針、剝奪年輕成人的選擇權，社會民意亦對有關措施愈來愈反感之際，港府不僅一意孤行堅持不取消，甚至進一步擴大疫苗通行證的適用範圍。下月13日起，凡到訪醫管局專科門診、政府牙科診所等，提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所，都必須使用疫苗通行證，意味病人要打足3針，否則須提供無染疫核酸檢測結果。

使用醫管局非緊急服務的市民，大都是年老或基層長期病患者，當中許多人的身體狀況未必適合打針，但目前規定豁免證明必須經醫管局系統簽發，根本沒有公院醫生願意替病人開具豁免證明，以免被當局質疑問長問短。本來，使用醫管局服務不受打3針規管，如今卻忽然將谷針的矛頭瞄準這班體弱病人，還要趕在下月中便實施，即使現在打第一針也趕不及符合規定，到頭來基層病人須自費進行並不便宜的核酸檢測，不僅費時失事，更加重經濟負擔，此舉堪稱神憎鬼厭。

其實全世界都已對防疫措施大鬆綁，丹麥甚至是首個停止接種新冠疫苗的國家，皆因大家都了解到，變種病毒來到今天殺傷力已大不如前，加上許多人早已有抗體，建立了免疫屏障，根本無需要繼續畫地為牢，反而急急解封拚經濟才是王道。無奈港府反其道而行，逼針愈演愈烈，疫苗通行證愈收愈緊，通關遙遙無期，失業率、破產及清盤呈請不斷飆升，現在更要為難基層病人，這不是與民為敵是甚麼！

後疫情時期，百業蕭條，民生維艱，唯獨疫苗公司和檢測公司賺個盆滿缽滿。港府不是設法振興經濟打救基層，而是諸多設限為既得利益者服務。這就難怪，外界時常質疑高官是否大手投資了這些公司的股票？