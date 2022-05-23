由2019年起，香港運交華蓋，近乎是一歲不如一歲。新一屆的管治班子上任在即，能否帶來新氣象？不少市民對此，都是善頌善禱，予以最誠摯的期盼。

今年初筆者曾找出古老的《焦氏易林》，為虎年香港運道求過一卦，若此卦有靈有驗，則新班子或許能一洗頹風，在上任首年便有所作為。當時算出的是坤卦變比卦，辭曰：「孔德如玉，出於幽谷。升高鼓翼，輝光照國。」意思是一群德如美玉之人，終於離開幽暗的山谷，將會幹出一番利國利人的事業。看罷卦文，我只能說但願如此。畢竟術數之學，既是玄而又玄，也是圓而又圓。此「玄」也者，且看你是否懂得去解；彼「圓」也者，就看你從甚麼角度去解。

新冠疫情爆發初期，筆者便為香港求過一卦，事隔兩年多，如今看來，我對卦象的解釋，卻是錯得離譜。嘻嘻！在下要想領悟那「玄圓」之道，恐怕還得多下功夫。筆者常說，本欄偶有能推斷準確的事，我樂意重提；看錯的，就更不能略去，錯就是錯，哪怕術數只是玩票性質，錯了也得檢討原因。

兩年多前，《易經》的卦象顯示，新冠疫情在香港能夠受制，不至於釀成2003年沙士般的災情。直至今年之前，勉強可以這樣說，香港新冠疫情的死亡人數仍較沙士低，對經濟的打擊也比沙士時期小。若說《易經》全然無驗，倒也未必，但踏入2022年，形勢便急轉直下，香港在今波疫情的人命損失，遠多於2003年。如今檢討出錯原因，首先當然是在下的解卦功夫太「水皮」；另一因素，恐怕是求卦應如求籤，每年更新一次，我試圖用2020年所算的卦象，一直看到2022年，當然是難看準。