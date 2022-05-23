香港社會近日又再就「疫苗通行證」的作用和應否予以保留，爭論不休。早在此措施推出前，當局種種自相矛盾的安排，以至推出後接連出現的甩轆事件，已經為疫苗通行證是該存還是該廢提供了最明確的答案，現在的爭議就算再有理有據，也只不過是徒勞恨費聲。

新一波爭論緣於港大醫學院兩名教授發表文章，推算本港因應高接種率及大量感染後已築起群體免疫屏障，認為透過疫苗通行證建立的免疫屏障已失去意義，倡60歲以下成年人進入指定處所可獲豁免，惟食物及衞生局局長陳肇始撰文駁斥。誰是誰非，看看衞生防護中心標榜的牡丹金閣、星月樓群組，這些染疫人士全數持疫苗通行證進入處所，中招人士凡數十人，且有不少是無症狀，疫苗威力有目共睹，建基於此的所謂通行證，讓人無語。

同樣令人頓生「徒勞恨費聲」之嘆的還有疫苗通行證種種令人不明所以的安排，進入商場需要掃「安心出行」，持無效疫苗通行證會出現紅碼，遇上巡查有手尾跟，但藍碼又代表甚麼呢？偌大一個商場，佔地逾萬平方呎，樓層若干、店舖過百，既然當局早前宣布安心出行重新發出強制檢測公告通知，即是說閣下與確診人士就算在商場裏天各一方，但因同時段置身同一處所，結果你也被一併焫着了，這就是「精準防控」帶出的幽默。

這還未說香港有很多商場相連着，從屯門時代廣場經屯門市廣場、華都商場、新都商場往置樂，原本步程約10分鐘，如今需停下來掃安心出行4次，類似的商場建築群在沙田、粉嶺、上水亦可找到，就算你不嫌煩，你手機的壽命也會因頻繁使用而折損，虧陳肇始還說疫苗通行證有助市民和社會各界的社交經濟活動復常，她對復常的定義非常另類。