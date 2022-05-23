炒賣演唱會門票的黃牛黨猖獗，加強打擊刻不容緩。港府2018年11月曾向立法會提出多項建議措施，包括修改法例加強阻嚇力、推行實名制和調整公開門票供應，民政事務委員會就此曾開會討論，局方更表明會在2019年第3季展開修例工作，但3年多過去，議題至今未有寸進，香港人睇騷一票難求，無辜捱貴飛，演出業利益不斷被蠶食，情況極不理想。

筆者認為，當局應解釋未有落實打擊黃牛措施的原因，交代有關立法和其他行政措施的進展，若繼續議而不決、決而不行，受害只會是歌迷等消費者和演出業界。例如坊間討論多時的購票實名制，在世界各地以及香港並非新鮮事物，例如日本演唱會購票就採用實名制，香港的亞洲國際博覽館早年亦改用實名制購票系統，觀眾於網上購票並輸入個人資料，實名購票，入場時只須出示電子票及身份證明文件。康文署轄下的香港文化中心在2018年5月曾舉行一場音樂會，亦首次試行實名抽籤制，據當局事後在立法會的匯報，當時的運作非常暢順。

現時很多演唱會都在康文署轄下的場館舉行，建議當局以先導計劃形式，鼓勵租用康文署場地的主辦方採用購票實名制，並在場地管理、入場檢查、人手安排等方面盡力提供協助和配合，並評估實名制試行後的成效，參考不同地方的經驗，研究日後要求所有租用康文署場地的娛樂節目主辦機構採取購票實名制的可行性。至於坊間對實名制購票模式有所顧慮，包括牽涉的私隱和實際執行問題，筆者認為康文署應與政府資訊科技總監辦公室加強合作及研究，聽取業界意見，善用科技，制訂既方便觀眾入場又保障私隱的解決方案，並探討設立正式的轉讓系統，讓臨時有事的觀眾有渠道轉讓門票。