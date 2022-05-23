自《勞福局社署太極最標青》一文發表後，連日來收到不少讀者從各渠道給予熱烈回饋。熱烈既是指數量，更重要是質量，即憤怒和意見，主要有3方面。

首先，社署官僚十足，例行巡視轄下的社福機構，多是官樣文章在辦公室檢視文件，少有底層接觸受眾、深入調查搜證，當然不知受眾疾苦和不滿。其次，許多社福機構的管治封閉，肥上瘦下，封建官僚無王管；中層管理多為保職位，尸位素餐，下情不能上達，公帑的資助未真正惠及服務對象。再者，「虐童會」幸有閉路電視作紀錄，在路見不平者舉報之下，無助無力被虐幼童及嬰兒終可逃出鬼門關。可是，許多沒視頻紀錄的弱智、失明、失智、失聰、體弱、年老院舍弱勢社群又如何呢？過往曾有許多被殘忍虐待的體弱和傷殘長者，受虐被揭露後，新聞只熱炒了一輪，之後不了了之，無人獲刑受罰，甚至第5波疫情近萬人病歿，六成是安老院舍的長者，對此，社署有切實改善的措施跟進嗎？院舍有落實改善嗎？實際上，許多弱勢受助人為免被報復，多只是啞忍，逆來順受。

老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。人生兩個最弱勢的年齡層段，最需要文明社會發揮人道精神和社會公義，大力保護保障弱勢社群。對此，立法會福利事務委員會袞袞諸公，理應戮力跟進，切勿走過場，放過那些庸官懶官、那些高薪厚職的NGO高層。食民之祿必須擔民之憂，立法會可參考太平紳士巡視監獄制度，建議政府對社福機構和旗下院舍增設由下而上的反向巡視監督制度，動員和招募曾受勳獎勵的社會精英及各階層賢達，包括各類勳章獲得者，義務參加巡視和探訪院舍及受助人，接受投訴舉報，從底層反向加強監督院舍服務。