港府谷針已去到無所不用其極嘅地步，依家去食肆、超市、商場、街市等，除咗要掃「安心出行」，亦要掃「疫苗通行證」，總之，去食個早餐，去超市買啲日用品，到街市買斤菜，分分鐘掃到手抽筋頭都暈，對長者日常生活尤其不便。

各位老友記，政府日前宣布，由下月13日起，食衞局、衞生署及醫管局轄下提供非緊急、非急切醫療服務的指定醫療處所，例如專科門診、政府牙科診所、美沙酮診所等，均落實疫苗通行證，不論病人或陪診者均須出示該通行證，即已打咗3針，否則須提供無染疫核酸檢測結果，才能內進及獲得服務，擾民之甚，已到了不想讓人活的地步！

冇靈魂政府嘅解釋，自然又係堂而皇之，譬如說長期病患者喺感染新冠病毒後，一般有較大嘅重症或死亡風險，加上確保醫療正常運作，係香港抗疫重要一環，因此為醫療處所內嘅醫護人員及病人建立保護屏障，實屬必要。又或者從公共衞生角度看，喺醫療處所推行疫苗通行證似無可厚非。之不過，有冇諗過有啲病人或有多個專科要覆診，病人冇打3針，下下要提供無染疫核酸檢測，你話煩唔煩？而病人亦未必可以喺採樣後48小時內收到檢測報告，咁係唔係鼓勵佢哋返屋企自然療法？

其實接種疫苗各人反應不一，而身體係自己嘅，好應該將選擇權交畀市民自己決定。有受訪者指打咗第二針，感覺有敏感及不適；老朽有同學亦說打咗第二針後反應極大，譬如周身痕、頭痛欲裂，佢思前想後，想平淡活多兩年，都係選擇唔再打！猶幸佢經濟尚好，專科可轉私家醫生跟進，而一般基層恐怕又活在焦慮中！這第3針、第4針以至第N針，留給市民自己抉擇好冇？庸官唔好逼死人啦！