功夫茶：衣食住行樣樣加　雞碎咁多點夠花

今時今日喺香港地，最令人聞風喪膽嘅病毒，莫過於新冠病毒；呢種病毒致死率話高唔高，話低又唔係低，雖然有藥可醫，又有疫苗，但得人驚嘅地方係，新冠病毒自帶「連坐法」功能，正正係「一人得病、全家坐疫監」，假如一家得病，直頭全幢圍封添，接觸過患者嘅人統統走唔甩！咁都不單止，呢種病毒仲會衍生各種「併發症」，其中最厲害嘅咪就係「荷包乾硬化」囉！仲要唔一定確診先有「併發症」㗎，全港700幾萬人，每日得200幾人中招之嘛，但其他人統統冇啖好食！

由新冠疫情引起嘅經濟不景，未有隨住疫情退卻，而出現復甦迹象；防疫措施鬆綁緩慢，各行各業想喘口氣都難；加上啲專家多次警告第6波疫情隨時殺到，市民直頭係有得震冇得瞓，市場普遍睇淡本港未來嘅經濟發展！更何況，縱然現時尚未通關，香港成座孤島咁，但國際形勢不斷變化，單單係俄烏戰局，已經搞到燃油、糧食等物價飛升，仲有中美之間經濟角力又未緩和，諸多不利因素嚴重影響本港經濟復甦步伐！其中，港人最貼身感受到嘅就係百物騰貴，各式各樣嘅加價，「衣食住行」統統有份，想避都避唔到！

政府統計處尋日公布上月消費物價指數，剔除所有政府一次性紓困措施嘅影響之後，基本通脹率依然保持喺1.6%；之所以較今年3月份嘅1.7%輕微下跌，主要因為基本食品價格，尤其係新鮮蔬菜價格升幅減慢所致，但要搞清楚，係升幅減慢，並唔係減價喎！至於能源相關項目嘅價格，就繼續錄得顯著升幅；結果顯而易見，除咗電費，各大公共交通運輸公司都密謀加價，其中電車公司早前經已向政府申請加價，成人票價增幅更達到15%！

對於商家嚟講，成本高咗，加價查實都算合理，不過似乎少咗啲人情味咁囉！現時本港失業率嚴重，好多基層無工開，唔係手停口停，就係食緊老本；就算有工開，都唔一定有飯食，皆因柴米油鹽樣樣加，唯獨人工無得加，唔少基層打工仔每日搵得雞碎咁多，交完劏房租金都冇咗一大截，幾多人直頭「一日三餐」都覺得奢侈，索性一日兩餐甚至一餐就算！奈何政府愛理不理，寧願加薪自肥，都唔加大派糖紓解民困；功夫茶只好呼籲仍有錢賺嘅各大企業，就算賺少啲都可以幫到市民，香港人，共度時艱嘛！

百病可治，惟有「窮病」難醫！相比起新冠病毒，貧窮更致命，但沒有疫苗，經濟一日唔改善，市民幾搏命都只係「吊命」，苟延殘喘！解決貧窮嘅「特效藥」就掌握喺港府之手，假如官員一味將注意力放喺新冠病毒之上，漠視民生，市民就算唔病死，都隨時餓死啦！