正論：資訊科技缺人手　政府短視難補救

科技日新月異，資訊爆炸的年代，幾乎人人用智能手機，疫情期間市民普遍日日「掃碼」出行，再加上電子消費券派發，令人關注香港資訊科技發展，數碼港建設多時，創新及科技局成立有一段日子，但實質上政府只得把口講，不但配套匱乏，而且不注重培訓，再加上人才流失，香港IT界正面臨前所未有人手荒。

資訊科技及數碼人才最新調查發現，該行業空缺速度增長驚人，未來5年將需要額外約10萬人，才可填補缺口，情況若繼續惡化，將會影響香港在全球城市的競爭力。IT界行業現有人手，因為受到移民潮以及企業採取數碼化挖角，人手供不應求，業界求才若渴，由以往工時長，人工低，到現在即使開出年薪100萬元亦非鮮見。調查機構指本港企業需要加強職業培訓，方可以紓緩人才短缺。

政府短視，又好大喜功，過去大事宣告發展資訊科技及數碼行業，但雷聲大雨點小，很多最終都變成地產或商業項目。而最重要的人才培訓，在大專院校又未見成效，在外國政府鼓勵大企業和院校合作舉辦相關課程，令到學員可以畢業便學以致用，哪會像香港，培訓像一盤散沙，各單位各自為政，在經濟差的時候，憂畢業變失業，年輕人在考慮前途問題，難免傾向攻讀專業或商科，令到問題像惡性循環。

明眼的市民一早看穿，特區政府向來只着重地產及金融行業，炒樓炒股賺錢更快，哪有真心為經濟找出路？香港社會千瘡百孔，無論行政法治經濟民生以及文化都陷入低谷，人才流失又豈止資訊科技界，政府自己亦自身難保，過去5個財政年度，流失逾4萬個公務員。還有醫護亦是重災區，公立醫院門診及手術服務亦受到影響，病人要等幾年才可以看醫生，補充人手卻歎慢板，這是不折不扣的「死症」。

金子在沙堆裏都會發光，人才去到哪裏都有生路，反而留在香港恐怕是掘頭路，移民潮方興未艾，這是97回歸以來，最大規模移民潮，雖然有些官員選擇不作聲或否認，但特首林鄭月娥亦開口承認「人才流失是不爭事實」。雖然她指香港有中央支持仍是「搵到錢」的地方，但調查顯示，愈來愈多人考慮在疫情結束後北上發展，大灣區是目的地之一，可見的將來也會吸納不少香港人才，反而內地人才來港，「港漂」熱潮已經冷卻。

人才搶奪豈止來自內地，良禽擇木而棲，香港是一艘破爛的船，各行各業人才流失嚴重，兩年多來疫情凍結了不少社會發展，但隨着疫情緩和，以及禁飛令解除，明顯加快人才離港問題，嚴重性浮面。外國IT發展本來已比本港領先，再加上準備報復式經濟反彈，香港還未通關，形勢大落後，但就算想急起直追，恐怕也有心無力，聞鼙鼓思良將，其中一個原因是人手荒，三個蓋如何冚五個煲？最後遲早都會爆煲！