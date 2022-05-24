世界視線：經濟框架圖脫鈎　美國抗華假大空

美國總統拜登展開任內首次亞洲之旅，風塵僕僕訪問南韓及日本，並藉機啟動印太經濟框架，以遏制中國在區內與日俱增的影響力。經濟框架最大特點是加強供應鏈彈性，明顯是讓美國擺脫對中國商品依賴，方便日後脫鈎，並建立一個針對中國的排他協定。不過，框架沒有提到美國市場准入及削減關稅，對希望開拓美國市場的發展中國家吸引力一般。

框架是美國為了回應盟友批評而設，皆因華府過去的印太政策側重在軍事，缺乏投資，因此給予中國發揮經濟影響力機會。框架的四大支柱包括公平和有彈性的貿易、供應鏈彈性、基礎設施和脫碳、稅收和反腐敗。然而，框架缺乏最關鍵的實質內容，即美國市場准入問題。對東南亞國家及印度而言，均希望把更多貨物出口美國賺取外匯，但框架對此隻字不提，難免令印度等國卻步。除非框架能給予印太國家更多進入美國市場機會，否則前者幾乎沒有動力在脫碳及反腐上合作。

歸根究柢，美國拒絕在框架加入市場准入條款，與不欲重蹈覆轍有關。眾所周知，美國在中美貿易中承受逆差，出口量遠遠不及進口量。如果把過往主要商品進口國由中國轉為別國，其實只是轉變依賴對象，在華府眼中削減關稅的傳統貿易協議與毒藥無異，因此框架中沒有市場准入條款。美國的如意算盤是把商品進口國由以往集中一國改為分散多國，增加供應鏈彈性，改善被動的貿易地位。

在美國為本位的貿易保護主義下，框架令不少國家視為雞肋，加上缺乏明確清晰內容，美國官員亦說不出所以然，導致國內出現不少質疑聲音。由於美國在市場准入方面落閘，令框架虛有其表，願意參與國家當中雖然有越南及印度等新興國家，但對供應鏈作用不大，這個美版一帶一路前景茫茫。

框架的地緣政治和意識形態意圖明顯，是美國對華施壓工具之一。美國不給甜頭便想招攬小弟，未免妙想天開。在近期美國-東盟峰會上，華府只撥出1.5億美元援助予對方，出手之低令人意外，如今又想以沒有實利的框架拉攏印太國家，可謂黔驢技窮。