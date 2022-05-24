余永定教授在內地指出，因美國制裁帶來的風險，中國應減少外匯儲備，改變以刺激出口增長為主的體制，我十分同意。中國外匯儲備過多，是公認的事實，當與美國關係良好之時，過多的外匯儲備構成不恰當的資源分配，屬經濟問題。但中美關係改變，華府公開地凍結俄羅斯的外匯儲備，美國便喪失了在國際上的信用，中國怎能不防美國會突然凍結中國在外的外匯儲備呢？

中國現時外匯儲備3萬多億美元，大部分是美元，至少一萬億美元是美國國債，中國的對外經貿和金融也主要是以美元結算。中國經濟依附於美元的比重巨大，與俄羅斯不同，因而美國凍結的話，中國損失極其巨大。因而為了迴避風險，也包括防範美元的大跌，中國要減少擁有的美元。

中國出口形成的外貿順差大部分以美元結算，順差愈大，收入的美元愈多，對美元的依賴愈大。在削減外匯儲備，減少對美元的風險時，中國實在不應再擴大外貿順差。余永定教授建議中國多進口美國的能源等產品，以減少對美順差，我並不同意，因為多從美國進口是助長美國經濟，倒不如把賺來的美元轉移給受美元銀根緊張打擊的國家。中國多從它們進口，把從美國賺回的美元轉移給它們，讓它們以此支付其國際收支差額。

中國要擴大戰略物資儲備，不需要從美國進口，而應該從俄羅斯、伊拉克、安哥拉、阿根廷、土耳其等進口。一是以進口協助它們發展，解決它們的經濟困難，克服個別受美國的制裁。二是把中國所有的美元分散至這些國家，使美國不易集中地用非法政治手段收回。中國甚至應對伊朗、古巴、委內瑞拉、北韓等美國敵對的國家進口，助長它們與美國抗衡的能力。而且在美國回收美元的同時，中國大撒美元儲備，在國際市場上可部分抵銷美國政策，維持國際金融的相對穩定。中國的策略應是把所有的美元儲備和收入，盡量投放於國際市場，但不直接回流美國，以此部分抵銷美國聯邦儲備局的金融操縱。

金融關係和相關政策，從來都不是純經濟或所謂理論問題，中間涉及眾多利益，包括個人、企業和國家的利益。在天下和睦太平時，利益衝突容易妥協，但像如今美國的霸權主義肆虐，利益矛盾嚴重，金融便成戰爭手段，中國不能不作戰略的安排和部署。