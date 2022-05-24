香港新一屆政府要在律政司新設一個副司長的職位，其最大意義和作用，應該是推動香港的司法改革，清理司法領域殖民地文化的影響，建立制度和拿出辦法樹立、提升司法人員的國家意識，以及加強愛國主義教育和考核。

回歸20多年，香港司法領域的表現成為亂源之一。香港黑暴的發生，暴露了香港司法的短板，影響法治、影響國家主權和安全、影響「一國兩制」的貫徹落實、影響香港的安定繁榮，這些短板必須盡快補齊。《港區國安法》實施，黑暴平息，中央全面管治權要一項一項落在實處，都對香港司法領域莫當香港前進道路上的阻力造成壓力。

然而，他們的態度是頂住壓力，是極力頑抗。他們要保護短板，是其政治立場、意識形態決定的，也是既得利益造成的；他們眼裏對殖民地的司法殿堂挪一下桌子都不行，摘掉假髮更是「冒犯」，而司法改革無異於「拆樑換柱」，萬萬不可。因此，推動司法改革、清除殖民地影響，在他們那裏是只有阻力沒有動力的。

要推動香港的司法改革、消除殖民地影響，必須中央下決心，並在香港體制內找到抓手，賦予強勢權力予以推動。有迹象表明，中央曾經考慮從香港法院系統做起，近年香港終審法院首席大法官率團數次訪京，中央政法高層、全國人大常委會、最高法院、檢察院、司法部等，都向他們提出了香港司法改革的具體方向和要求，讓他們抓緊去辦。然而他們不理不睬，返港後繼續用他們的老套路「維護香港司法獨立」，拖住不辦，香港司法機構更是回絕了摘掉假髮，死守殖民地影響，寸步不讓！

律政司是政府管治司法工作和機構的最高行政部門，香港司法改革、清除殖民地影響、要求司法人員具國家意識愛國情懷，是政治工作，須用行政權力推動。律政司賦予這項使命名正言順，副司長擔起這項公務有責有權！