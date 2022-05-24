地緣政治緊張，加上新冠疫情沒完沒了，嚴重干擾全球供應鏈，既推高了通貨膨脹，也導致部分商品供應短缺。其中美國嬰兒配方奶粉短缺問題已持續一段時間，迄今仍未解決，無數家長徬徨無助，只能望天打卦。儘管美國政府日前從瑞士進口一批奶粉，以及啟動《國防生產法》要求國內廠商加快及優先生產嬰兒奶粉，但一來杯水車薪，二來緩不濟急，解決不了眼前的問題。華府對烏克蘭追加400億美元撥款說做就做，與解決國內奶粉荒漫不經心恰成鮮明對比，難怪有美國學者批評政客們「棄美國民眾的需求於不顧」。

俄羅斯總統普京早前指出，西方對俄的制裁不僅反噬自身經濟，並在很多方面引發全球危機。這絕不是無的放矢，面對能源危機和糧食危機，歐洲的苦況姑且不提，美國也好不到哪裏去，通脹持續高企，汽油價格更是居高不下，對經濟和民生的影響正陸續浮現。除了嬰兒奶粉短缺問題遲遲無法解決，最近更因運輸成本急升而導致學生健康食品無法運送至學校，部分學校不得不暫停學生午餐的供應。

尷尬的事不止這些，供應鏈緊張導致百物騰貴，許多食品和日用品幾乎天天漲價，基層民眾叫苦不迭。但華府政客們似乎若無其事，他們放着國內種種問題不理，反而熱衷於到處煽風點火，烏克蘭戰火未熄，拜登又跑到亞洲攪局，簡直唯恐天下不亂。天下大亂，美國才能渾水摸魚，軍工複合體才能財源廣進，至於基層民眾缺奶缺糧，政客們一點也不關心。

有人也許對美國不惜工本援助烏克蘭感到奇怪，為何如此大方？其實天下沒有免費午餐，老美從來不做賠本買賣。拜登日前簽署一項租借法案，烏克蘭可向美國尋求軍事援助，但需要支付租借費用。也就是說，美國提供的大部分武器並非白給，烏克蘭日後是要償還的。烏克蘭本來就是一個窮國，經過戰爭摧殘更是雪上加霜，拿甚麼還債？該國財長也承認，開戰以來收到大量外國資金，只有小部分屬於無償援助，意味着該國可能要將天然資源、港口或土地抵押給美國和歐洲，這才是如假包換的債務陷阱。

所以說，美國根本沒有這麼大方，他們提供大量武器，實際上是給烏克蘭挖坑，戰爭拖得愈久，坑愈深。即使日後戰爭結束，烏克蘭也只能任人擺布，幾代人都翻不了身。