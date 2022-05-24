昨日談及「疫苗通行證」適用範圍愈闢愈廣，連使用醫管局專科門診等非緊急服務的病人都必須打齊三針方能進入，否則須自費進行並不便宜的核酸檢測，難為了基層和年老病人。有傳媒隨即報道深水埗有診所醫生疑違規向市民開發「免針紙」並收取天價費用，豁免3個月的「免針紙」收費3,800元，豁免180日則收7,800元，堪稱好過去搶。

儘管如此，筆者相信被迫光顧無良醫生一樣大有人在，說到底，若非港府盲目逼針，這類濫發免針紙的事情就不會應運而生。在譴責這名醫生專業失德的同時，港府實有必要檢討逼針做法是否必須和妥當。

正如港大專家高本恩及陳德光早前指出，年輕成人日常生活如上班上學必須使用疫苗通行證，政策本質與強制接種無異，認為大部分年輕成人已打最少兩針，染疫後重症和死亡風險亦很低，進一步打針對清零或維護醫療系統難言再有明顯助益，觀乎第5波疫情已築起免疫屏障，不贊成政府繼續透過「脅迫性」政策向年輕成人「谷針」，可謂說出正常而負責任的「人話」。反觀其他「磚家」，一味跟隨政府起舞，逼迫市民打針，打完一針打兩針，打完兩針打三針，現在更叫人打第四針。

最騎呢的是，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆又說第四針提供的保護力有限，只有一至兩個月時間，不應所有18至59歲人士都打第四針云云，與港府宣傳及其他「磚家」所說有極大出入。連「磚家們」都自相矛盾，人人各說一套，叫市民怎麼可能再對這個政府、這班「磚家」有信心？其實現在最迫切要做的事並非逼針，而是將防疫措施盡量鬆綁，讓市民和商界休養生息，重振經濟，否則港人不是病死而是餓死。