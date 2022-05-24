近10年，所有反華力量，包括香港「黃絲」在內，都在做一件蠢事，就是在原本相安無事的環境下，憑空幻想中國共產黨會威脅自己的安全，因而率先與北京交惡，甚至向對方動手。既然有人先動手，北京自然要施以還擊，被還擊時，反華者反倒視為是北京首先傷害他們，因而自我製造恐共心理，你說可笑不可笑？

譬如在10年前，中日兩國的關係原本十分良好，後來交惡，觸發點是甚麼？就是日本眼見中國海軍逐漸強大，乃自製恐慌，覺得領土安全會受到威脅，於是在2012年，將他們宣稱的尖閣諸島「國有化」，把擱置了數十年的爭端主動挑出來，由那時候開始，中日關係才愈鬧愈僵。點檢下來，最早的挑事者不是中國，責任全在日本一方。

台灣亦是如此，蔡英文政府終日叨唸着，擔心解放軍會跨海來攻。實際上，近日美國的國家情報總監海恩斯，在國會上已講出真話，她說沒有證據顯示北京要武力犯台，解放軍之所以不斷擴展，是擔心美國軍事勢力一旦大舉介入台海，到時候，中國大陸要確保有足夠實力作回應。原來說穿了，台島的所謂敵人，也是自己幻想出來的。

2019年香港的「黃絲」也是這般模樣，政府想修訂《逃犯條例》，本來此舉沒甚麼大不了，反對派卻描述得像是生死攸關之事，更首先向中央發難，到頭來才會遭到阿爺的痛擊。

為甚麼俄羅斯不會覺得受到中國威脅呢？那是因為俄國總統普京夠理智。數月前，普京曾經公開表示，早在20年前，就有人告訴他中國將會成為俄羅斯最大的敵人，不過他聞言後一笑置之。俄羅斯並沒有自製煩惱，結果中俄兩國的關係便愈來愈好。