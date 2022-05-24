澳洲聯邦大選結束，在野工黨在國會眾議院力壓總理莫里森領導的執政聯盟，事隔9年再次上台，並由黨魁阿爾巴內塞出任新總理，莫里森連任夢碎，但他敵不過的並非來自政敵的挑戰，而是選民對於無知政客只識反華的徹底唾棄。

「美澳同盟」雖是執政聯盟與在野工黨的共識，阿爾巴內塞選前也對華擺出強硬姿態，但這是選舉策略更甚於真正想法，皆因阿氏今年一月才盛讚中國令數億人擺脫貧困，奈何所羅門群島與中國簽署安全協議遭政敵炒作，在不能冒險得失對華很有意見的票源下，只能待當選後另謀對策。

尤其澳洲現正面臨通脹率處於20年來最高點，要搞好經濟還是像莫里森般緊抱美國大腿，甚至不惜葬送中澳貿易收益也要盲目反華，更諷刺得反遭美國搶吞了澳方因反華而吐出來的貿易肥豬肉，新總理出身基層，捱過苦日子，理論上會比無視澳洲山火肆虐，照樣前往夏威夷度假的莫里森，懂得分寸。

中澳之間實力懸殊，澳洲固然遠遠落後於中國，就連南韓也比不上。南韓總統尹錫悅未上任便毫不掩飾其親美反華立場，一來囿於其檢察官出身，國際視野有限；二來該國半導體技術位居世界前列，美國總統拜登抵韓首站也要先訪半導體廠，急不及待先看這團欲啖之肥肉，但澳洲又憑甚麼聲大大呢？成長條件欠佳的孩子懂得當羽翼未豐便要耐心等候，切戒強出頭，阿爾巴內塞處事會比莫里森成熟。

澳洲新政府首要做的是頂住美國壓力，面對有人於中澳之間從中作梗要懂得四両撥千斤，觀乎阿爾巴內塞趕赴「四方安全對話」峰會，給拜登亞洲之旅臉上貼金的同時，也僅表示「中澳關係艱難」，不難看出澳洲將重回軍事靠美國、經濟靠中國的路線。